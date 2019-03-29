Маг Густав Кун раскрыл феномен фокуса с «пропадающим» шаром





О фокусе с шаром в 1900 году рассказывал магический психолог Норман Триплетт. Смысл этого действия заключается в том, что фокусник якобы подкидывает шар, а на самом деле прячет его в руки. Однако зрители видят иллюзию предмета, который летит. Он назвал этот феномен эффектом стимуляции глаза.Кун решил провести собственное исследование и привлек для этого 2 группы участников. Перед первыми добровольцами он якобы подкидывал шарик и «следил» глазами за ним, а перед второй группой после броска не переводил взгляд, а смотрел на руку. По теории Трпилетта, результат должен был быть одинаков, так как участники наблюдали один процесс, имея аналогичную стимуляцию. Однако в эксперименте Куна первые добровольцы видели иллюзию, а вторые ее не заметили.Маг сделал вывод, что мозг может «смотреть» в будущее при помощи визуальной системы. Мир, который есть в настоящем, человек проецирует заранее.