Виктор Медведчук не исключает третий «майдан» после выборов на Украине





По мнению председателя политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь», 3-ий «майдан», может иметь место непосредственно после выборов, в случае наличия внешнего инициатора. Так было в 2004 году, а также в период 2013—2014 г.г.Стоит отметить, что раньше Леонид Кравчук, являющийся первым президентом Украины, заявлял, что после очередных выборов может повториться «майдан». По его мнению, это возможно в случае выявления массовой фальсификации.