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Виктор Медведчук не исключает третий «майдан» после выборов на Украине

Российский политический деятель Виктор Медведчук не исключает возможность третьего «майдана» на территории Украины. Он считает, что он возможен сразу после того, как пройдут выборы.

Виктор Медведчук не исключает третий «майдан» после выборов на Украине


По мнению председателя политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь», 3-ий «майдан», может иметь место непосредственно после выборов, в случае наличия внешнего инициатора. Так было в 2004 году, а также в период 2013—2014 г.г.

Стоит отметить, что раньше Леонид Кравчук, являющийся первым президентом Украины, заявлял, что после очередных выборов может повториться «майдан». По его мнению, это возможно в случае выявления массовой фальсификации.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:49

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