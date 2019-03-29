Ученые: Антибиотик клофазимин можно использовать в лечении рака молочной железы





Об этом рассказал завлабораторией фармакологии Департамента фармации Школы биомедицины ДВФУ Владимир Катанаев. Ученые из этой Школы вместе с клиникой Женевского университета провели исследование. В его ходе доказали, что клофазимин, который раньше использовался для лечения лепры, можно применять при химиотерапии тяжелой формы рака. Препарат выступает в роли блокатора сигнальных путей Wnt, приводящие к росту опухоли и появлению метастаз.«Ранее не было медикаментов, которые способны подавлять функции этих путей. Их не было выявлено и в ходе передовых тестов. Мы показали, что подавлять сигнальные пути в случае негативного рака груди может клофазимин», – рассказывает Катанаев.При этом препарат обладает небольшим количеством побочных эффектов. Катанаев подчеркнул, что механизм действия этого средства и его комбинируемость с химиотерапией делают антибиотик одним из наиболее многообещающих кандидатов для будущих испытаний.