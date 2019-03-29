В Ленобласти нашли труп рыбака с iPhone
В Ленобласти на территории Лужского района нашли труп утопленника с iPhone. Поздней стало известно, что тело принадлежит рыбаку, который долгое время считали прооравшим.
Его опознал собственный брат. Труп 28 марта был найден местным мужчиной, который сразу обратился в отделение полиции. Тело обнаружили вблизи посёлка Торковичи. Согласно предварительным данным, погибшим является 41-летний мужчина, отправившийся в середине октября на рыбалку, но так и не возвратившийся домой. Утонувшего рыбака уже долгое время считали пропавшим.
У мужчины отсутствовали телесные повреждения. У погибшего имелся iPhone 5s. Тело было направлено в морг для определения причин смерти.
Его опознал собственный брат. Труп 28 марта был найден местным мужчиной, который сразу обратился в отделение полиции. Тело обнаружили вблизи посёлка Торковичи. Согласно предварительным данным, погибшим является 41-летний мужчина, отправившийся в середине октября на рыбалку, но так и не возвратившийся домой. Утонувшего рыбака уже долгое время считали пропавшим.
У мужчины отсутствовали телесные повреждения. У погибшего имелся iPhone 5s. Тело было направлено в морг для определения причин смерти.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:20