АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Омега-3 жирные кислоты уменьшают симптомы астмы у детей, а омега-6 – увеличивают
EUR 72.89 USD 64.80
Курс валют на 29.03.2019

В Ленобласти нашли труп рыбака с iPhone

В Ленобласти на территории Лужского района нашли труп утопленника с iPhone. Поздней стало известно, что тело принадлежит рыбаку, который долгое время считали прооравшим.

В Ленобласти нашли труп рыбака с iPhone


Его опознал собственный брат. Труп 28 марта был найден местным мужчиной, который сразу обратился в отделение полиции. Тело обнаружили вблизи посёлка Торковичи. Согласно предварительным данным, погибшим является 41-летний мужчина, отправившийся в середине октября на рыбалку, но так и не возвратившийся домой. Утонувшего рыбака уже долгое время считали пропавшим.

У мужчины отсутствовали телесные повреждения. У погибшего имелся iPhone 5s. Тело было направлено в морг для определения причин смерти.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Антибиотик клофазимин можно
В Ленобласти нашли труп рыбака с iPhone
Супруга Евгения Малкина ради мужа
В Москве женщина месяц держала в
В России ученым удалось создать «живую»
Устроивший смертельное ДТП в Москве
Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков
Екатерина Шпица рассмешила Ивана
Мать внебрачного сын Станислава
Эксперты: Интересные факты из жизни
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки»
Труп пропавшей месяц назад женщины в
«Я теперь не занимаюсь своими детьми»:
В Сети опубликованы первые чертежи
Компания Volvo планирует запустить в
Леонид Агутин спел песню Владимира
Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1
В Хабаровске зарезали молодую семью с
Назван лучший компактный автомобиль на
Ученые: Зима в 2019 году может
Военный эксперт Коротченко объяснил,
Ученые научили роботов «размножаться» и
Похудевшая звезда Comedy Woman
Volkswagen и Ford планируют создать
Конспирологи: Планета Нибиру могла
В Новороссийске врачи заклеили инвалиду
В Приморье мужчину подозревают в
Эксперты рассказали, что чаще всего
Сергей Глушко в Instagram позировал
В Польше шестилетний мальчик словил
Просмотреть все новости