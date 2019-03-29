Ученые: Люди со счастливыми супругами живут дольше





Люди, имеющие счастливых супругов, склонны жить значительно дольше тех, кто несчастен в браке, констатируют ученые. Для этого специалистам пришлось изучить более 4 тысяч семейных пар в возрасте от 50 лет и выше. Исследование проходило в течении 8 лет и многие люди не дожили до его окончания, их смерть также сказалась на итоговых результатах. Оказалось, что удовлетворенность жизнью супруга приводила к значительному снижению риска преждевременной кончины. Ученые отмечают, такая связь основывается на том, что психическое и моральное состояние одного партнера благосклонно влияет и на другого, а следовательно образуется крепкая взаимная связь и поддержка. Специалисты отметили, счастливыми они считали людей, выбравших вариант: «Я доволен своей жизнью».Ученые рассказали, что факторы национальности, пола, уровня образования и дохода не имели серьезного значения. Они связали это с двумя простыми фактами. Более счастливый супруг с большей вероятностью будет отплачивать другому той же монетой, а также у довольных жизнью людей реже случаются конфликты. Ученые отметили, супругам не стоит забывать, что отношения – это дорога с двухсторонним движением.