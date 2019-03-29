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Супруга Евгения Малкина ради мужа бросила карьеру телеведущей

Евгений Малкин, который играет за хоккейную команду «Питтсбург Пингвинз», уже 5 лет счастлив в браке. Сейчас он рассказал, что его жена, ведущая Анна Кастерова, ради него бросила карьеру и решилась на переезд в Америку.
Супруга Евгения Малкина ради мужа бросила карьеру телеведущей

Малкин признался, что благодарен судьбе за встречу с супругой, которая подарила ему сына. Он считает появление Никиты незабываемым событием. Хоккеист подчеркнул, что Кастерова его во всем поддерживает. Ради него она даже забыла о карьере, бросив в столице России работу, несмотря на то, что на тот момент она успела добиться больших успехов.

«Это большой поступок, я это очень ценю. Видно, что все крутится вокруг меня и спорта. Она согласилась на то, чтобы жить в Питтсбурге, хотя это не самый лучший город. Она могла бы продолжить работу на «Матч ТВ» в России», – рассказал хоккеист. Малкин также признался, что очень волновался в 2016-м, когда супруга родила ему сына во время финальных игр НХЛ, где его клуб встречался с «Сан-Хосе». Он подчеркнул, что практически не думал о хоккее, переживая за жену и первенца.



 
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Спорт
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 14:11

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