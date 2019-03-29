В Москве женщина месяц держала в квартире труп сына





28 марта сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире на Сахалинской улице разлагающийся труп, который держали дома больше месяца. За неделю до этого в полицию обратилось руководство столичного Центра врачебной педагогики. Коллеги рассказали, что их системный администратор с 27 февраля не появлялся на рабочем месте и не отвечал на звонки.Искать 28-летнего москвича правоохранители направились к его матери 50 лет. Женщина заперлась в квартире, не желала ни с кем разговаривать и открывать двери. Замок пришлось вскрыть участковому и МЧС. Внутри вместе с жительницей обнаружился труп её сына с гнилостными изменениями.Москвичку отправили с психбольницу, где примут решение о её состоянии и лечении. Ранее она состояла в ПНД на учёте. Следствие устанавливает причину смерти сисадмина и обстоятельства происшествия.