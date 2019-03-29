АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Омега-3 жирные кислоты уменьшают симптомы астмы у детей, а омега-6 – увеличивают
EUR 72.89 USD 64.80
Курс валют на 29.03.2019

В Москве женщина месяц держала в квартире труп сына

В Москве женщина с психическим расстройством месяц продержала в квартире труп сына. Тело обнаружили после вскрытия двери.
В Москве женщина месяц держала в квартире труп сына

28 марта сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире на Сахалинской улице разлагающийся труп, который держали дома больше месяца. За неделю до этого в полицию обратилось руководство столичного Центра врачебной педагогики. Коллеги рассказали, что их системный администратор с 27 февраля не появлялся на рабочем месте и не отвечал на звонки.

Искать 28-летнего москвича правоохранители направились к его матери 50 лет. Женщина заперлась в квартире, не желала ни с кем разговаривать и открывать двери. Замок пришлось вскрыть участковому и МЧС. Внутри вместе с жительницей обнаружился труп её сына с гнилостными изменениями.

Москвичку отправили с психбольницу, где примут решение о её состоянии и лечении. Ранее она состояла в ПНД на учёте. Следствие устанавливает причину смерти сисадмина и обстоятельства происшествия.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Антибиотик клофазимин можно
В Ленобласти нашли труп рыбака с iPhone
Супруга Евгения Малкина ради мужа
В Москве женщина месяц держала в
В России ученым удалось создать «живую»
Устроивший смертельное ДТП в Москве
Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков
Екатерина Шпица рассмешила Ивана
Мать внебрачного сын Станислава
Эксперты: Интересные факты из жизни
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки»
Труп пропавшей месяц назад женщины в
«Я теперь не занимаюсь своими детьми»:
В Сети опубликованы первые чертежи
Компания Volvo планирует запустить в
Леонид Агутин спел песню Владимира
Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1
В Хабаровске зарезали молодую семью с
Назван лучший компактный автомобиль на
Ученые: Зима в 2019 году может
Военный эксперт Коротченко объяснил,
Ученые научили роботов «размножаться» и
Похудевшая звезда Comedy Woman
Volkswagen и Ford планируют создать
Конспирологи: Планета Нибиру могла
В Новороссийске врачи заклеили инвалиду
В Приморье мужчину подозревают в
Эксперты рассказали, что чаще всего
Сергей Глушко в Instagram позировал
В Польше шестилетний мальчик словил
Просмотреть все новости