В России ученым удалось создать «живую» вакцину против гриппа
В России в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии ученые смогли создать «живую» вакцину против гриппа. Главные преимущества нового препарата – длительный эффект и безопасность.
Как сообщает «Слово и дело», успешная вакцина может действовать пять лет и не несет никакой опасности для населения. Член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетесов рассказал в интервью, что инновацию в настоящий момент тестируют прежде, чем внедрить в систему здравоохранения. Особенность «живой» вакцины в том, что во время ее создания эксперты взяли за основу культуру клеток, а не куриные эмбрионы.
Правильное внедрение и вакцинация позволит существенно снизить заболеваемость гриппом среди россиян. Сергей Нетесов сообщил и о разработке новейших препаратов против коронавирусов, которой занимаются сотрудники центра «Вектор».
Как сообщает «Слово и дело», успешная вакцина может действовать пять лет и не несет никакой опасности для населения. Член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетесов рассказал в интервью, что инновацию в настоящий момент тестируют прежде, чем внедрить в систему здравоохранения. Особенность «живой» вакцины в том, что во время ее создания эксперты взяли за основу культуру клеток, а не куриные эмбрионы.
Правильное внедрение и вакцинация позволит существенно снизить заболеваемость гриппом среди россиян. Сергей Нетесов сообщил и о разработке новейших препаратов против коронавирусов, которой занимаются сотрудники центра «Вектор».
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:50