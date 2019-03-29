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Устроивший смертельное ДТП в Москве водитель сдался в полицию после обращения Кадырова

Водитель, который на Gelandewagen устроил в Москве аварию, явился к правоохранителям. Виновник происшествия, в котором погибло два человека, пришел в полицию после обращения чеченского главы Рамзана Кадырова.
Устроивший смертельное ДТП в Москве водитель сдался в полицию после обращения Кадырова

Сам глава ЧР рассказал об этом 29 марта. Ранее Кадыров заявил, что водитель, который уехал с места аварии, должен появиться в полиции и «не позорить род». Мужчину разыскивали из-за ДТП, в котором погибли мать с дочкой.

«Я сделал обращение, в котором призвал его самого прибыть в полицию. Как сообщили в МВД по ЧР, водитель рассказал, что был в шоке из-за полученных травм. По его словам, услышав мой призыв, он решил сдаться», – написал президент ЧР на своем канале в Telegram. Водитель готов понести любое возможное наказание и говорит, что сожалеет о происшедшем. Также он выражает соболезнование семье умерших в аварии.

ДТП случилось в воскресенье, 24 марта. Mercedes-Benz, который ехал на большой скорости по Можайскому шоссе, врезался в «Ниву». В ней ехала семья: водитель выжил, а девочка и ее мать скончались. Хозяин Gelandewagen – боец ММА Дудаев, но за рулем был его друг. Сам спортсмен рассказал, что продал свое авто еще год назад.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 13:34

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