Устроивший смертельное ДТП в Москве водитель сдался в полицию после обращения Кадырова
Водитель, который на Gelandewagen устроил в Москве аварию, явился к правоохранителям. Виновник происшествия, в котором погибло два человека, пришел в полицию после обращения чеченского главы Рамзана Кадырова.
Сам глава ЧР рассказал об этом 29 марта. Ранее Кадыров заявил, что водитель, который уехал с места аварии, должен появиться в полиции и «не позорить род». Мужчину разыскивали из-за ДТП, в котором погибли мать с дочкой.
«Я сделал обращение, в котором призвал его самого прибыть в полицию. Как сообщили в МВД по ЧР, водитель рассказал, что был в шоке из-за полученных травм. По его словам, услышав мой призыв, он решил сдаться», – написал президент ЧР на своем канале в Telegram. Водитель готов понести любое возможное наказание и говорит, что сожалеет о происшедшем. Также он выражает соболезнование семье умерших в аварии.
ДТП случилось в воскресенье, 24 марта. Mercedes-Benz, который ехал на большой скорости по Можайскому шоссе, врезался в «Ниву». В ней ехала семья: водитель выжил, а девочка и ее мать скончались. Хозяин Gelandewagen – боец ММА Дудаев, но за рулем был его друг. Сам спортсмен рассказал, что продал свое авто еще год назад.
Сам глава ЧР рассказал об этом 29 марта. Ранее Кадыров заявил, что водитель, который уехал с места аварии, должен появиться в полиции и «не позорить род». Мужчину разыскивали из-за ДТП, в котором погибли мать с дочкой.
«Я сделал обращение, в котором призвал его самого прибыть в полицию. Как сообщили в МВД по ЧР, водитель рассказал, что был в шоке из-за полученных травм. По его словам, услышав мой призыв, он решил сдаться», – написал президент ЧР на своем канале в Telegram. Водитель готов понести любое возможное наказание и говорит, что сожалеет о происшедшем. Также он выражает соболезнование семье умерших в аварии.
ДТП случилось в воскресенье, 24 марта. Mercedes-Benz, который ехал на большой скорости по Можайскому шоссе, врезался в «Ниву». В ней ехала семья: водитель выжил, а девочка и ее мать скончались. Хозяин Gelandewagen – боец ММА Дудаев, но за рулем был его друг. Сам спортсмен рассказал, что продал свое авто еще год назад.
Происшествия
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 13:34