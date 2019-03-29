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Труп пропавшей месяц назад женщины в Южноуральске обнаружили в болоте

Труп пропавшей месяц назад 37-летней женщины обнаружили в болоте, на него наткнулись местные жители. Жительница Южноуральска ушла из дома 2 марта и больше ее никто не видел, поиски не дали никаких результатов.
Труп пропавшей месяц назад женщины в Южноуральске обнаружили в болоте

28 марта местные жители обнаружили труп пропавшей 37-летней женщины в одном из местных болот, тело частично поднялось на поверхность. На место прибыли правоохранители Южноуральска и уже успели провести первичный осмотр. По их словам, на первый взгляд на теле погибшей 37-летней жительницы города нет следов насильственной смерти. Они отметили, пропавшая была инвалидом второй группы. Она покинула свой дом 2 марта и ушла в неизвестном направлении.

Правоохранители отправили труп погибшей жительницы Южноуральска на судебно-медицинскую экспертизу. Она призвана установить истинные причины смерти 37-летней женщины, а также обнаружить криминальный аспект этой загадочной гибели, если таковой имеется. Сотрудники правоохранительных органов Южноуральска пообещали проинформировать общественность о результатах проверки.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:46

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