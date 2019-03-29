Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали серию шуточных роликов в «поддержку» Зеленского
Звезды российского кино Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков решили создать серию роликов, направленных на «поддержку» артиста Владимира Зеленского. Звезда юмористического шоу «Квартал 95» будет бороться за возможность занять кресло президента Украины уже 31 марта.
Несколько видео, где актеры в шуточной форме «поддерживают» украинского артиста появились в аккаунте звезды «Интернов» в Instagram. В одном из роликов артисты сидят за столом, держа в руках стаканы. При этом звезда российских боевиков заявляет «если он выиграет», намекая на звезду «Квартала 95», то будет им должен, продолжил фразу Охлобыстин. В завершении артисты произносят реплики «Крым наш», «Слава Украине», «Все наше» и выпивают со словами «За Зеленского».
Пользователи Сети оценили юмор звезд отечественного кинематографа: «Как бы во вмешательстве в украинские выборы не обвинили», «Молодцы», «тут дело-то международным скандалом пахнет».
Известно, что с 2014 года для Ивана Охлобыстина и для Михаила Пореченкова был запрещен въезд на территорию Незалежной из-за посещения Крымского полуострова. В Украине выборы должны состояться в эти выходные.
Несколько видео, где актеры в шуточной форме «поддерживают» украинского артиста появились в аккаунте звезды «Интернов» в Instagram. В одном из роликов артисты сидят за столом, держа в руках стаканы. При этом звезда российских боевиков заявляет «если он выиграет», намекая на звезду «Квартала 95», то будет им должен, продолжил фразу Охлобыстин. В завершении артисты произносят реплики «Крым наш», «Слава Украине», «Все наше» и выпивают со словами «За Зеленского».
Пользователи Сети оценили юмор звезд отечественного кинематографа: «Как бы во вмешательстве в украинские выборы не обвинили», «Молодцы», «тут дело-то международным скандалом пахнет».
Известно, что с 2014 года для Ивана Охлобыстина и для Михаила Пореченкова был запрещен въезд на территорию Незалежной из-за посещения Крымского полуострова. В Украине выборы должны состояться в эти выходные.
Политика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:31