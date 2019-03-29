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Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали серию шуточных роликов в «поддержку» Зеленского

Звезды российского кино Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков решили создать серию роликов, направленных на «поддержку» артиста Владимира Зеленского. Звезда юмористического шоу «Квартал 95» будет бороться за возможность занять кресло президента Украины уже 31 марта.

Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали серию шуточных роликов в «поддержку» Зеленского

Несколько видео, где актеры в шуточной форме «поддерживают» украинского артиста появились в аккаунте звезды «Интернов» в Instagram. В одном из роликов артисты сидят за столом, держа в руках стаканы. При этом звезда российских боевиков заявляет «если он выиграет», намекая на звезду «Квартала 95», то будет им должен, продолжил фразу Охлобыстин. В завершении артисты произносят реплики «Крым наш», «Слава Украине», «Все наше» и выпивают со словами «За Зеленского».

Пользователи Сети оценили юмор звезд отечественного кинематографа: «Как бы во вмешательстве в украинские выборы не обвинили», «Молодцы», «тут дело-то международным скандалом пахнет».
Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали серию шуточных роликов в «поддержку» Зеленского

Известно, что с 2014 года для Ивана Охлобыстина и для Михаила Пореченкова был запрещен въезд на территорию Незалежной из-за посещения Крымского полуострова. В Украине выборы должны состояться в эти выходные.



 
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Политика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:31

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