АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Омега-3 жирные кислоты уменьшают симптомы астмы у детей, а омега-6 – увеличивают
EUR 72.89 USD 64.80
Курс валют на 29.03.2019

Екатерина Шпица рассмешила Ивана Урганта рассказом про дойку козы

Екатерина Шпица рассмешила Ивана Урганта рассказом про дойку козы в украинском селе. Молоко артистке порекомендовали врачи для укрепления здоровья.
Екатерина Шпица рассмешила Ивана Урганта рассказом про дойку козы

На шоу "Вечерний Ургант" на "Первом канале" Екатерина Шпица рассмешила ведущего, признавшись в том, что доила козу. Гостьей программы актриса стала вместе с Кузьмой Сапрыкиным. Вспоминая детство в украинском селе, знаменитость рассказала, как ей пришлось помогать по хозяйству пожилой женщине.

Врачи рекомендовали девочке козье молоко, которое соседка давала ей в банке из-под майонеза. Однако доить чужую козу приходилось самостоятельно, и Шпица объяснила Урганту, как это правильно делать.

Ведущий продемонстрировал залу соответствующий снимок, где будущая артистка занята дойкой. Шоумен пошутил, что коза выглядит на фото весьма разумной.

Также Шпица и Сапрыкин рассказали об озвучивании мультфильма "Волшебный парк Джун", набирающего популярность в российском прокате. Актрисе очень нравилось хрюкать в детстве, так что её голосом заговорила кабаниха Грета. Актёр же озвучил в фильме бобра.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Samsung представила планшет Galaxy Tab
Ученые: Антибиотик клофазимин можно
В Ленобласти нашли труп рыбака с iPhone
Супруга Евгения Малкина ради мужа
В Москве женщина месяц держала в
В России ученым удалось создать «живую»
Устроивший смертельное ДТП в Москве
Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков
Екатерина Шпица рассмешила Ивана
Мать внебрачного сын Станислава
Эксперты: Интересные факты из жизни
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки»
Труп пропавшей месяц назад женщины в
«Я теперь не занимаюсь своими детьми»:
В Сети опубликованы первые чертежи
Компания Volvo планирует запустить в
Леонид Агутин спел песню Владимира
Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1
В Хабаровске зарезали молодую семью с
Назван лучший компактный автомобиль на
Ученые: Зима в 2019 году может
Военный эксперт Коротченко объяснил,
Ученые научили роботов «размножаться» и
Похудевшая звезда Comedy Woman
Volkswagen и Ford планируют создать
Конспирологи: Планета Нибиру могла
В Новороссийске врачи заклеили инвалиду
В Приморье мужчину подозревают в
Эксперты рассказали, что чаще всего
Сергей Глушко в Instagram позировал
Просмотреть все новости