Екатерина Шпица рассмешила Ивана Урганта рассказом про дойку козы

На шоу "Вечерний Ургант" на "Первом канале" Екатерина Шпица рассмешила ведущего, признавшись в том, что доила козу. Гостьей программы актриса стала вместе с Кузьмой Сапрыкиным. Вспоминая детство в украинском селе, знаменитость рассказала, как ей пришлось помогать по хозяйству пожилой женщине.Врачи рекомендовали девочке козье молоко, которое соседка давала ей в банке из-под майонеза. Однако доить чужую козу приходилось самостоятельно, и Шпица объяснила Урганту, как это правильно делать.Ведущий продемонстрировал залу соответствующий снимок, где будущая артистка занята дойкой. Шоумен пошутил, что коза выглядит на фото весьма разумной.Также Шпица и Сапрыкин рассказали об озвучивании мультфильма "Волшебный парк Джун", набирающего популярность в российском прокате. Актрисе очень нравилось хрюкать в детстве, так что её голосом заговорила кабаниха Грета. Актёр же озвучил в фильме бобра.