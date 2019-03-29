Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова впервые стала матерью

Софья Каштанова, известная российскому зрителю по роли Кристины в сериале «Полицейский с Рублевки», рассказала об этом на своей странице в Instagram. Актриса отметила, что все в мире меняется, и она не стала исключением. Знаменитость сообщила, несмотря на грамотное «комуфлирование», многие догадывались о беременности уже несколько месяцев назад. Все это время звезда предпочитала не комментировать столь значимое событие ее личной жизни, но вечно скрывать факт рождения ребенка не получится, поэтому нет необходимости и пробовать.Поклонники Софьи Каштановой поздравили ее с этим радостным событием. Они отмечают, каждая женщина, которая впервые стала матерью, начинает совершенно по-другому смотреть на мир. Подписчики пожелали актрисе и ее ребенку удачи и крепкого здоровья.Напомним, российские СМИ и поклонники еще в прошлом году догадывались о том, что Софья Каштанова беременна. Несмотря на это, у них нет никаких версией относительно того, кто является отцом ребенка. Они отмечают, актриса научилась хорошо скрывать свою личную жизнь и это вызывает уважение.