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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова впервые стала матерью

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова, сыгравшая там Кристину, впервые стала матерью. Это произошло еще 2 месяца назад, но актриса скрывала эту радостную новость от посторонних глаз.
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова впервые стала матерью

Софья Каштанова, известная российскому зрителю по роли Кристины в сериале «Полицейский с Рублевки», рассказала об этом на своей странице в Instagram. Актриса отметила, что все в мире меняется, и она не стала исключением. Знаменитость сообщила, несмотря на грамотное «комуфлирование», многие догадывались о беременности уже несколько месяцев назад. Все это время звезда предпочитала не комментировать столь значимое событие ее личной жизни, но вечно скрывать факт рождения ребенка не получится, поэтому нет необходимости и пробовать.

Поклонники Софьи Каштановой поздравили ее с этим радостным событием. Они отмечают, каждая женщина, которая впервые стала матерью, начинает совершенно по-другому смотреть на мир. Подписчики пожелали актрисе и ее ребенку удачи и крепкого здоровья.

Напомним, российские СМИ и поклонники еще в прошлом году догадывались о том, что Софья Каштанова беременна. Несмотря на это, у них нет никаких версией относительно того, кто является отцом ребенка. Они отмечают, актриса научилась хорошо скрывать свою личную жизнь и это вызывает уважение.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:52

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