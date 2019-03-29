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Мать внебрачного сын Станислава Говорухина подала иск на вступление в наследство

Вокруг наследства известного кинодеятеля Станислава Говорухина продолжается скандал. Сейчас актриса Анастасия Мартцинковская, признавшаяся, что родила от постановщика сын, которому исполнилось уже 14 лет назад, решила подать заявление в Пресненский суд.
Мать внебрачного сын Станислава Говорухина подала иск на вступление в наследство

Она обратилась с просьбой установить факт отцовства, а также подала иск к жене Говорухина на вступление в наследство. Первые сведения о желании Мартцинковской получить наследство звезды появились в августе 2018-го. Актриса говорила, что у сына постановщика есть проблемы со здоровьем, из-за чего ему необходимо дорогое лечение.

Она рассказала, что пыталась с сыном написать заявление о вступлении в наследство. Правда, тогда документ не приняли по закону, мальчик в его возрасте должен сам писать заявление. Из-за болезни сын Говорухина не научился писать, потому он не в состоянии подать документ сам. Мартцинковская подчеркнула, что за все время Говорухин помогал ей всего трижды.

Напомним, постановщик Станислав Говорухин умер в начале лета 2018 года. Кинодеятель скончался на 82-м году жизни после продолжительного заболевания.



 
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Культура
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 13:00

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