Эксперты: Интересные факты из жизни Лаврентия Берия





Родители Берия были простыми грузинскими крестьянами. С детства он очень интересовался учёбой, вследствие чего родители продали часть своего дома для оплаты обучения своего сына. Поздней Лаврентий Берия стал известным политиком. В период 1931-1938 года он руководил ЦК Компартии Грузии. Имеется мнение, что благодаря этому партийный деятель смог стать доверенным лицом Сталина, выступая соучастником репрессий. Во времена деятельности Берии расстреляли не одну тысячу людей. Прочих направляли в тюрьмы, а также трудовые лагеря. Имеются сведения, что данный политический деятель остановил коллективизацию Грузии, так как она не приносила нужных результатов. По его решению в колхозах решили выращивать вместо зерновых культур, виноград, а также мандарины. В свою очередь это быстро принесло прибыль.Лаврентий Берия в 1953 году вступил в должность руководителя НКВД. Согласно некоторым мнениям, за счёт этого он смог увеличить влияние на Кремль благодаря назначению руководителями своих соратников. Ряд экспертов считают, что Лаврентий Берия увольнял и расстреливал только тех, кого испортила власть. Есть сведения, что когда он руководил НКВД, по всему государству уменьшилось число расстрелов. При этом многие были амнистированы. Лаврентий Берия по некоторым сведениям предложил рассмотреть дела около 21 000 поляков, которые содержались в лагерях и тюрьмах Советского Союза. Они были признаны врагами СССР. Речь идёт о Катынском расстреле в период марта-апреля 1940 года.