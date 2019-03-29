В Депздраве назвали лучшее время для уличной пробежки





Зураб Орджоникидзе из Депздрава посоветовал выбрать для пробежки время между 8 и 10 часами вечера. Для биоритмов человека недолгая нагрузка перед сном полезна в плане лучшего засыпания и получения "гормона счастья". Ложиться спать следует не раньше, чем через час после тренировки. Если вечером ощущается сильная усталость, пробежку лучше отложить. Интенсивные нагрузки могут навредить, поэтому бег не нужно форсировать.Тренироваться Орджоникидзе рекомендует на пустой желудок. После пробежки можно попить, а также принять электролиты, углеводы и аминокислоты. Переедать не стоит, как и засыпать сразу после ужина.Вместо вечера бегом вполне можно заняться и утром в том случае, если человек не страдает нарушением биологических ритмов. Перед тренировкой обязательна разминка. Как отмечает эксперт, особенно важно контролировать сердечный ритм, не допуская сильного учащения.