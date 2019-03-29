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«Я теперь не занимаюсь своими детьми»: Лобода рассказала об особенностях работы в шоу «Голос. Дети»

Украинская исполнительница Светлана Лобода рассказала об особенностях и проблемах, связанных с работой в музыкальном проекте для юных талантов «Голос. Дети». Певица откровенно поделилась подробностями наставничества с ведущим программы «Вечерний Ургант».

«Я теперь не занимаюсь своими детьми»: Лобода рассказала об особенностях работы в шоу «Голос. Дети»

Экс-участница женского коллектива «ВИА Гра» призналась Ивану Урганту, что проект «Голос. Дети» занимает у нее очень много времени, и она не успевает уделять внимание своим наследницам – 8-летней Евангелине и Тильде, которой в мае должен исполнится год. «Я теперь не занимаюсь своими детьми, но все время занимаюсь своей командой», - утверждает звезда эстрады.

В студии «Вечернего Урганта» Светлана Лобода обсуждала участников шоу, отметив, что изначально не хотела соглашаться на предложение организаторов музыкального проекта, так как уже имела подобный опыт в украинской версии «Голос. Дети» и боялась навредить молодым дарованиям своим перфекционизмом. Артистка не скрывает, она очень переживает за каждого талантливого участника и всегда эмоционально воспринимает их победы и неудачи.
«Я теперь не занимаюсь своими детьми»: Лобода рассказала об особенностях работы в шоу «Голос. Дети»

Своей команде знаменитость уделяет время не только во время репетиций и выступлений. Лобода устраивает участникам «чаепития» с вкусными лакомствами, где старается позитивно настроить детей. Однажды певица рассказала детям, что ей в жизни не удалось выиграть ни одного конкурса, так как ей говорили: талантлива, но первого места получить не сможет. Звездная наставница всегда твердит подопечным: необходимо работать, несмотря ни на что, только тогда можно добиться желанного успеха.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:36

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