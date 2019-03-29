В Сети опубликованы первые чертежи смартфона iPhone XI от Apple
В Сети были опубликованы первые чертежи нового смартфона iPhone XI. Новинка от Apple может иметь тройную камеру, расположенную в квадратном блоке, и округленные края корпуса.
Первые чертежи нового смартфона iPhone XI были опубликованы инсайдерами, задействованными в логистической цепочке поставок комплектующих для производства этого устройства. На снимке видно, что потенциальный корпус для «яблочного» телефона имеет отверстия под тройную основную камеру, расположенную в квадратном блоке на задней поверхности корпуса. Такое решение согласуется с недавними рендерами и информацией, появившейся в Сети. Тогда инсайдеры заявляли о том, что новый iPhone получит тройную камеру, чьи кристаллы будут расположены в форме треугольника.
Судя по всему, отмечают эксперты, эта информация находит свое подтверждение, и новый смартфон от Apple получит именно такой дизайн. Они уверены, в данном случае речь идет о флагманской модели iPhone XI XS, а более бюджетная XR получит только двойную основную камеру.
Официальная презентация нового смартфона от Apple состоится в сентябре-октябре 2019 года. Именно осенью бренд предпочитает представлять публике свои обновленные iPhone. В продажу они поступят ближе к началу 2020.
Первые чертежи нового смартфона iPhone XI были опубликованы инсайдерами, задействованными в логистической цепочке поставок комплектующих для производства этого устройства. На снимке видно, что потенциальный корпус для «яблочного» телефона имеет отверстия под тройную основную камеру, расположенную в квадратном блоке на задней поверхности корпуса. Такое решение согласуется с недавними рендерами и информацией, появившейся в Сети. Тогда инсайдеры заявляли о том, что новый iPhone получит тройную камеру, чьи кристаллы будут расположены в форме треугольника.
Судя по всему, отмечают эксперты, эта информация находит свое подтверждение, и новый смартфон от Apple получит именно такой дизайн. Они уверены, в данном случае речь идет о флагманской модели iPhone XI XS, а более бюджетная XR получит только двойную основную камеру.
Официальная презентация нового смартфона от Apple состоится в сентябре-октябре 2019 года. Именно осенью бренд предпочитает представлять публике свои обновленные iPhone. В продажу они поступят ближе к началу 2020.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:28