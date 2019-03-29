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Леонид Агутин спел песню Владимира Преснякова в честь его 51-летия

Российский исполнитель Леонид Агутин поздравил своего коллегу Владимира Преснякова с 51-летием. В честь этого дня артист спел песню коллеги и друга «Замок из дождя».
Леонид Агутин спел песню Владимира Преснякова в честь его 51-летия

Такое необычное поздравление Леонид Агутин разместил на своей странице в Instagram. Отрывок исполнения композиции Владимира Преснякова «Замок из дождя» артист заснял на видео. Запись он сопроводил многими теплыми словами и пожеланиями. Он назвал коллегу своим братом и другом, человеком, написавшим и спевшим эти песни так, что никто другой никогда не сможет этого повторить. Леонид Ягутин так охарактеризовал Владимира Преснякова: «Ты наше солнце и правда!». Свои поздравления он закончил пожеланиями любви, здоровья и творческого вдохновения. Также артист пожелал родственникам своего друга, празднующего 51-летие, счастья и удачи.

Подписчики Леонида Ягутина присоединились к поздравлениям певца Владимира Преснякова. Они пожелали ему долгой творческой карьеры и крепкого здоровья для всей его семьи. Отдельно поклонники отметили само исполнение песни «Замок из дождя». Они уверены, если кто-то и может перепеть оригинал – это исключительно Леонид Ягутин. Некоторые из них даже предложили певцу записать и официально выпустить кавер-версию этого произведения.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:03

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