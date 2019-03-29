В Хабаровске зарезали молодую семью с новорождённым ребёнком
В Хабаровске неизвестные зарезали молодую семью с новорождённым ребёнком в квартире. На телах жертв правоохранители обнаружили множественные ножевые раны.
СК по Хабаровскому краю сообщил, что 28 марта в квартирном доме Кировского района были найдены тела трёх местных жителей. От ножевых ран скончались мужчина 27 лет, женщина 26 лет и младенец, родившийся в этом году. Предположительно, погибшие являлись молодой семьёй.
Для расследования дела руководство собрало усиленную оперативную группу. Подозреваемых будут искать самые опытные следователи Хабаровска.
На данный момент проводится проверка и выяснение обстоятельств тройного убийства. Тела погибших отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.
СК по Хабаровскому краю сообщил, что 28 марта в квартирном доме Кировского района были найдены тела трёх местных жителей. От ножевых ран скончались мужчина 27 лет, женщина 26 лет и младенец, родившийся в этом году. Предположительно, погибшие являлись молодой семьёй.
Для расследования дела руководство собрало усиленную оперативную группу. Подозреваемых будут искать самые опытные следователи Хабаровска.
На данный момент проводится проверка и выяснение обстоятельств тройного убийства. Тела погибших отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:50