АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Омега-3 жирные кислоты уменьшают симптомы астмы у детей, а омега-6 – увеличивают
EUR 72.89 USD 64.80
Курс валют на 29.03.2019

В Хабаровске зарезали молодую семью с новорождённым ребёнком

В Хабаровске неизвестные зарезали молодую семью с новорождённым ребёнком в квартире. На телах жертв правоохранители обнаружили множественные ножевые раны.
В Хабаровске зарезали молодую семью с новорождённым ребёнком

СК по Хабаровскому краю сообщил, что 28 марта в квартирном доме Кировского района были найдены тела трёх местных жителей. От ножевых ран скончались мужчина 27 лет, женщина 26 лет и младенец, родившийся в этом году. Предположительно, погибшие являлись молодой семьёй.

Для расследования дела руководство собрало усиленную оперативную группу. Подозреваемых будут искать самые опытные следователи Хабаровска.

На данный момент проводится проверка и выяснение обстоятельств тройного убийства. Тела погибших отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мать внебрачного сын Станислава
Эксперты: Интересные факты из жизни
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки»
Труп пропавшей месяц назад женщины в
«Я теперь не занимаюсь своими детьми»:
В Сети опубликованы первые чертежи
Компания Volvo планирует запустить в
Леонид Агутин спел песню Владимира
Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1
В Хабаровске зарезали молодую семью с
Назван лучший компактный автомобиль на
Ученые: Зима в 2019 году может
Военный эксперт Коротченко объяснил,
Ученые научили роботов «размножаться» и
Похудевшая звезда Comedy Woman
Volkswagen и Ford планируют создать
Конспирологи: Планета Нибиру могла
В Новороссийске врачи заклеили инвалиду
В Приморье мужчину подозревают в
Эксперты рассказали, что чаще всего
Сергей Глушко в Instagram позировал
В Польше шестилетний мальчик словил
В Тверской области солдата-беглеца
Ученые обнаружили подземные источники
В США участники группы Her's погибли в
Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань
Учёные: Омега-3 жирные кислоты
Продажа смартфона G8 ThinQ начнется 11
В Тверской области вооруженный сержант
Светлана Белогурова выиграла судебный
Просмотреть все новости