В Хабаровске зарезали молодую семью с новорождённым ребёнком





СК по Хабаровскому краю сообщил, что 28 марта в квартирном доме Кировского района были найдены тела трёх местных жителей. От ножевых ран скончались мужчина 27 лет, женщина 26 лет и младенец, родившийся в этом году. Предположительно, погибшие являлись молодой семьёй.Для расследования дела руководство собрало усиленную оперативную группу. Подозреваемых будут искать самые опытные следователи Хабаровска.На данный момент проводится проверка и выяснение обстоятельств тройного убийства. Тела погибших отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.