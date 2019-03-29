Ученые: Зима в 2019 году может наступить в июле или мае
Ученые предположили, что зима в 2019 году может наступить неожиданно: в июле или вообще в мае. Прогнозы климатологов и независимых экспертов связаны с приполярным атмосферным вихрем, снимки которого были получены с помощью спутников.
В науке термин «приполярный атмосферный вихрь» используется для того, чтобы описать стратосферную и тропосферную циркуляцию воздуха. Край приполярного вихря, как правило, расположен между 40º и 50º широты. Это явление наблюдается весь год, но самым сильным вихрь становится зимой из-за холодного воздуха.
Эксперты выяснили, что на протяжении последних лет стали двоиться или троиться. В 2018 году подобное случилось осенью, что в итоге привело к ослаблению вихря и к прекращению откачки ледяного воздуха. В последствии воздух накрыл юг и в 2019 году США, а в особенности, Техас, Калифорния и Флорида оказались под снегом.
В настоящий момент на юге ситуация с приполярным вихрем нормализовалась, а вот на Северном полюсе он отсутствует. Климатологи обращают внимание на три вихря, которые распределены по всему полушарию. Нечто напоминающее вихрь находится над северной частью Гренландии, два - в Северной Атлантике и северной части Тихого океана. Такая ситуация является ненормальной, так как на Северном полюсе уже должен был появиться глобальный вихрь, обеспечивающий поступление холодного воздуха в стратосферу. Но этого не происходит.
Специалисты сделали вывод, что арктический воздух в любой момент, к примеру весной или летом, может хлынуть на Канаду или Европу. При этом такое похолодание, предположительно, приведет к очень низким температурам.
В науке термин «приполярный атмосферный вихрь» используется для того, чтобы описать стратосферную и тропосферную циркуляцию воздуха. Край приполярного вихря, как правило, расположен между 40º и 50º широты. Это явление наблюдается весь год, но самым сильным вихрь становится зимой из-за холодного воздуха.
Эксперты выяснили, что на протяжении последних лет стали двоиться или троиться. В 2018 году подобное случилось осенью, что в итоге привело к ослаблению вихря и к прекращению откачки ледяного воздуха. В последствии воздух накрыл юг и в 2019 году США, а в особенности, Техас, Калифорния и Флорида оказались под снегом.
В настоящий момент на юге ситуация с приполярным вихрем нормализовалась, а вот на Северном полюсе он отсутствует. Климатологи обращают внимание на три вихря, которые распределены по всему полушарию. Нечто напоминающее вихрь находится над северной частью Гренландии, два - в Северной Атлантике и северной части Тихого океана. Такая ситуация является ненормальной, так как на Северном полюсе уже должен был появиться глобальный вихрь, обеспечивающий поступление холодного воздуха в стратосферу. Но этого не происходит.
Специалисты сделали вывод, что арктический воздух в любой момент, к примеру весной или летом, может хлынуть на Канаду или Европу. При этом такое похолодание, предположительно, приведет к очень низким температурам.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:40