Военный эксперт Коротченко объяснил, почему корабли НАТО зашли в Черное море





Военный эксперт Игорь Коротченко отметил, совсем недавно в Черное море вошла цела эскадрилья кораблей разных стран НАТО. В их числе боевые суда Испании, Великобритании, Турции, Канады и Болгарии. Все они планируют провести учения вместе с ВМС Украины и Грузии. По мнению эксперта, у этих действия есть два основных мотива – оказание давления на Россию и поддержка Киева на предстоящий президентских выборах. Такие масштабные учение будут позитивно восприняты определенными частями украинского электората.Игорь Коротченко отмечает, все эти действия не несут для России реальной угрозы. Во-первых, эта группировка кораблей НАТО не может находится в акватории Черного море дольше 21 дня, об этом говорит конвенция Монтре. Во-вторых, ВМФ РФ контролируют всю ситуацию и готовы реагировать на любое развитие событий. Военный эксперт напомнил, сейчас на вооружение Черноморского флота находятся противоракетные комплексы «Бал» и «Бастион», способные поражать цель в любой части этого моря.Напомним, недавно министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что группировка в Крыму способна обеспечить защиту полуострова и водного пространства страны.