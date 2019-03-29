Назван лучший компактный автомобиль на российском рынке
В рамках Гран-при "За рулём" был назван лучший компактный автомобиль на российском рынке. Больше всего голосов отечественные водители отдали марке "АвтоВАЗ".
На минувшей премии автомобилисты определились с наиболее востребованной компактной машиной В-класса. Седан, получивший от экспертов первое место, вышел в продажу в 2018 году. Лучшим в "малом классе" признали Lada Vesta Cross, весьма популярную в автосалонах России.
"Серебро" досталось ещё одной модели отечественной марки - Lada Vesta Sport. Получившая рестайлинг летом 2018-го Lada Granta заняла третью позицию в гран-при.
"АвтоВАЗу" в количестве голосов уступил Renault Logan Stepway, который, тем не менее, любим российскими водителями. Как отмечают эксперты, хотя французский концерн по факту контролирует "АвтоВАЗ", его модели заметно уступают в спросе Lada Granta и Lada Vesta.
На минувшей премии автомобилисты определились с наиболее востребованной компактной машиной В-класса. Седан, получивший от экспертов первое место, вышел в продажу в 2018 году. Лучшим в "малом классе" признали Lada Vesta Cross, весьма популярную в автосалонах России.
"Серебро" досталось ещё одной модели отечественной марки - Lada Vesta Sport. Получившая рестайлинг летом 2018-го Lada Granta заняла третью позицию в гран-при.
"АвтоВАЗу" в количестве голосов уступил Renault Logan Stepway, который, тем не менее, любим российскими водителями. Как отмечают эксперты, хотя французский концерн по факту контролирует "АвтоВАЗ", его модели заметно уступают в спросе Lada Granta и Lada Vesta.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:44