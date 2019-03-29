АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Омега-3 жирные кислоты уменьшают симптомы астмы у детей, а омега-6 – увеличивают
EUR 72.89 USD 64.80
Курс валют на 29.03.2019

Назван лучший компактный автомобиль на российском рынке

В рамках Гран-при "За рулём" был назван лучший компактный автомобиль на российском рынке. Больше всего голосов отечественные водители отдали марке "АвтоВАЗ".
Назван лучший компактный автомобиль на российском рынке

На минувшей премии автомобилисты определились с наиболее востребованной компактной машиной В-класса. Седан, получивший от экспертов первое место, вышел в продажу в 2018 году. Лучшим в "малом классе" признали Lada Vesta Cross, весьма популярную в автосалонах России.

"Серебро" досталось ещё одной модели отечественной марки - Lada Vesta Sport. Получившая рестайлинг летом 2018-го Lada Granta заняла третью позицию в гран-при.

"АвтоВАЗу" в количестве голосов уступил Renault Logan Stepway, который, тем не менее, любим российскими водителями. Как отмечают эксперты, хотя французский концерн по факту контролирует "АвтоВАЗ", его модели заметно уступают в спросе Lada Granta и Lada Vesta.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мать внебрачного сын Станислава
Эксперты: Интересные факты из жизни
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки»
Труп пропавшей месяц назад женщины в
«Я теперь не занимаюсь своими детьми»:
В Сети опубликованы первые чертежи
Компания Volvo планирует запустить в
Леонид Агутин спел песню Владимира
Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1
В Хабаровске зарезали молодую семью с
Назван лучший компактный автомобиль на
Ученые: Зима в 2019 году может
Военный эксперт Коротченко объяснил,
Ученые научили роботов «размножаться» и
Похудевшая звезда Comedy Woman
Volkswagen и Ford планируют создать
Конспирологи: Планета Нибиру могла
В Новороссийске врачи заклеили инвалиду
В Приморье мужчину подозревают в
Эксперты рассказали, что чаще всего
Сергей Глушко в Instagram позировал
В Польше шестилетний мальчик словил
В Тверской области солдата-беглеца
Ученые обнаружили подземные источники
В США участники группы Her's погибли в
Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань
Учёные: Омега-3 жирные кислоты
Продажа смартфона G8 ThinQ начнется 11
В Тверской области вооруженный сержант
Светлана Белогурова выиграла судебный
Просмотреть все новости