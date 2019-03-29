Назван лучший компактный автомобиль на российском рынке





На минувшей премии автомобилисты определились с наиболее востребованной компактной машиной В-класса. Седан, получивший от экспертов первое место, вышел в продажу в 2018 году. Лучшим в "малом классе" признали Lada Vesta Cross, весьма популярную в автосалонах России."Серебро" досталось ещё одной модели отечественной марки - Lada Vesta Sport. Получившая рестайлинг летом 2018-го Lada Granta заняла третью позицию в гран-при."АвтоВАЗу" в количестве голосов уступил Renault Logan Stepway, который, тем не менее, любим российскими водителями. Как отмечают эксперты, хотя французский концерн по факту контролирует "АвтоВАЗ", его модели заметно уступают в спросе Lada Granta и Lada Vesta.