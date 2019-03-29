В Тверской области солдата-беглеца обнаружили мертвым
В Тверской области нашли солдата-беглеца, сбежавшего из воинской части ночью 29 марта. Его обнаружили мертвым в лесу недалеко от места дислокации 6-й бригады ВМС России в городе Ржеве, где он проходил службу.
Ранее сообщалось о том, что вооруженный сержант покинул воинскую часть и скрылся в неизвестном направлении. При себе он имел: автомат Калашникова, сотню патронов к нему, штык-нож, каску и бронежилет. Вся 6-я бригада ВМС России в городе Ржеве, где служил военный, была поднята по тревоге.
В настоящий момент солдата-беглеца нашли. Его тело обнаружили в лесу недалеко от самой воинской части, сам сержант, служивший по контракту, был уже мертв. Некоторые СМИ заявили о том, что у военного случился конфликт с сотрудниками ГИБДД, остановившими его во время следования в воинскую часть. Предположительно, после этой ситуации он отправился в саму 6-ю бригаду ВМС России, а около 3:40 29 марта по местному времени покинул ее территорию вооруженным.
Ранее сообщалось о том, что вооруженный сержант покинул воинскую часть и скрылся в неизвестном направлении. При себе он имел: автомат Калашникова, сотню патронов к нему, штык-нож, каску и бронежилет. Вся 6-я бригада ВМС России в городе Ржеве, где служил военный, была поднята по тревоге.
В настоящий момент солдата-беглеца нашли. Его тело обнаружили в лесу недалеко от самой воинской части, сам сержант, служивший по контракту, был уже мертв. Некоторые СМИ заявили о том, что у военного случился конфликт с сотрудниками ГИБДД, остановившими его во время следования в воинскую часть. Предположительно, после этой ситуации он отправился в саму 6-ю бригаду ВМС России, а около 3:40 29 марта по местному времени покинул ее территорию вооруженным.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:13