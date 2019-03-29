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Volkswagen и Ford планируют создать преемника модели Amarok

Руководство компаний Volkswagen, а также Ford заключило контракт, подразумевающий совместное создание преемника модели Amarok. Ещё автобренды планируют расширить сотрудничество в сфере беспилотных транспортных средств, а также мобильных сервисов.

Volkswagen и Ford планируют создать преемника модели Amarok


Согласно предварительной информации, компания Ford представит автогиганту VW архитектуру от Ranger текущей генерации. Она вышла на автомобильный рынок уже в начале 2019 года. В данном случае немецкий бренд сможет уменьшить время, а также средства, необходимые для разработки транспортных средств.

Версия Ford Ranger получит двойную, полуторную, а также одинарную кабину. Для базовой версии предлагается полный привод, предупреждение столкновений, распознавание пешеходов и «умный» ограничитель скорости.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:05

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