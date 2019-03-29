Volkswagen и Ford планируют создать преемника модели Amarok





Согласно предварительной информации, компания Ford представит автогиганту VW архитектуру от Ranger текущей генерации. Она вышла на автомобильный рынок уже в начале 2019 года. В данном случае немецкий бренд сможет уменьшить время, а также средства, необходимые для разработки транспортных средств.Версия Ford Ranger получит двойную, полуторную, а также одинарную кабину. Для базовой версии предлагается полный привод, предупреждение столкновений, распознавание пешеходов и «умный» ограничитель скорости.