Эксперты рассказали, что чаще всего грабители крадут из авто





Эксперты отмечают, автомобильные кражи до сих пор распространены во всех городах России. При этом сейчас главной целью злоумышленников является не угон самого транспортного средства, а получение какой-то небольшой его детали. Все дело в том, что сам автомобиль спрятать проблематично, еще сложнее его продать и не попасть под наблюдение со стороны правоохранителей, а вот с условнымиколесными дисками, очистительными щетками, номерами, боковыми зеркалами и другими подобными частями машины справиться куда легче и это не так рискованно.Отечественные эксперты отмечают, по отдельности все эти детали не вызовут ни у кого подозрений и вопросов. При этом их легче сдать недобросовестный продавцам на местных рынках, готовым продавать краденое.Раньше в России особой популярностью пользовались кражи номеров транспортного средства. Выкуп за них не просили, а использовали для систематического нарушения правил ПДД под чужим регистрационным номером, а затем их просто выкидывали. Также чужие номера часто использовались при подготовке ограблений. Сейчас, отмечают эксперты, начали набирать популярность кражи колпачков колесных дисков. Их можно спрятать даже в кармане, а стоят они прилично.