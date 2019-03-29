В Приморье мужчину подозревают в избиении и удушении насмерть знакомой





Как сообщает управление СК РФ в Приморском крае, в ЗАТО Фокино произошло убийство 51-летней местной жительницы. Тело жертвы обнаружили в квартире по Комсомольской улице 25 марта. Экспертиза показала следы смертельного удушения и избиения.Правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался знакомый убитой. По версии следствия, ночью на 24 марта в квартире между задержанным и жертвой произошла крупная ссора и драка.Злоумышленник напал на жительницу Фокино, а расправившись, оставил труп на месте. Следователи продолжают выяснение обстоятельств преступления.