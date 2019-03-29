В Тверской области вооруженный сержант сбежал из воинской части





Источник в правоохранительных органах заявил, что боец служил в Ржеве в шестой бригаде ВКС. С собой у него автомат Калашникова, около сотни патронов, штык-нож, бронежилет и каска. Сержант служил в армии по контракту. После его побега весь личный состав поднят по тревоге.Как сообщил Telegram-канал «112», военнослужащий в 03:40 явился в подразделение и сообщил дежурному о необходимости получить отчет по антитеррору. Он получил вышеупомянутое снаряжение и скрылся в лесу.