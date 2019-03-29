Сергей Глушко в Instagram позировал полностью в обнажённом виде
Сергей Глушко снова удивил пользователей Сети. Тарзан выложил в Instagram фото, где позировал полностью в обнажённом виде.
Супруг Наташи Королевой, комментируя данный снимок, написал, что «пока ещё тепло, однако только через стекло». Провокационное фото сильно взбудоражило многочисленных фанатов 49-летнего стриптизёра. Они отметили, что Тарзан находится в отличной форме. Некоторые пользователи сети заметили, что лицо Сергея Глушко всё же выдаёт его возраст.
Стоит отметить, что муж Королевой довольно часто выкладывает в Сеть фото, на которых демонстрирует своё накаченное тело. Глушко признался, что фанаты его видят чаще в обнажённом виде.
Супруг Наташи Королевой, комментируя данный снимок, написал, что «пока ещё тепло, однако только через стекло». Провокационное фото сильно взбудоражило многочисленных фанатов 49-летнего стриптизёра. Они отметили, что Тарзан находится в отличной форме. Некоторые пользователи сети заметили, что лицо Сергея Глушко всё же выдаёт его возраст.
Стоит отметить, что муж Королевой довольно часто выкладывает в Сеть фото, на которых демонстрирует своё накаченное тело. Глушко признался, что фанаты его видят чаще в обнажённом виде.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:29