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Сергей Глушко в Instagram позировал полностью в обнажённом виде

Сергей Глушко снова удивил пользователей Сети. Тарзан выложил в Instagram фото, где позировал полностью в обнажённом виде.

Сергей Глушко в Instagram позировал полностью в обнажённом виде


Супруг Наташи Королевой, комментируя данный снимок, написал, что «пока ещё тепло, однако только через стекло». Провокационное фото сильно взбудоражило многочисленных фанатов 49-летнего стриптизёра. Они отметили, что Тарзан находится в отличной форме. Некоторые пользователи сети заметили, что лицо Сергея Глушко всё же выдаёт его возраст.

Стоит отметить, что муж Королевой довольно часто выкладывает в Сеть фото, на которых демонстрирует своё накаченное тело. Глушко признался, что фанаты его видят чаще в обнажённом виде.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:29

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