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В Польше шестилетний мальчик словил выпавшего из окна ребенка

В городе Чеховице-Дзедзице, Польша, шестилетний мальчик словил трехлетнего ребенка, выпавшего из окна. Никто не пострадал, в инциденте разбираются местные правоохранители.
В Польше шестилетний мальчик словил выпавшего из окна ребенка

Шестилетний мальчик в компании друзей играл в салки прямо возле одного из многоэтажных домов. Вдруг он увидел ребенка, падающего с высоты, и успел его словить, так как находился поблизости. Свидетелями происшествия стали простые прохожие города Чеховице-Дзедзице, они и позвонили местным правоохранителям. В квартиру, где жил трехлетний ребенок, стражей порядка не пустили, никто не открывал дверь, поэтому им пришлось ее вскрывать. Оказалось, что мать и дедушка ребенка крепко спали и не реагировали на происходящее.

Правоохранители продолжают разбираться в инциденте, имевшем шансы стать смертельным для трехлетнего ребенка. Ведется проверка всех обстоятельств происшествия, опрашиваются соседи и другие очевидцы ситуации. Местные СМИ заявили о том, что матери трехлетнего ребенка может грозить до 5 лет тюрьмы за оставление малыша в обстановке, несущей ему опасность, и не выполнение родительских обязательств.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:19

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