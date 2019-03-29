В Польше шестилетний мальчик словил выпавшего из окна ребенка





Шестилетний мальчик в компании друзей играл в салки прямо возле одного из многоэтажных домов. Вдруг он увидел ребенка, падающего с высоты, и успел его словить, так как находился поблизости. Свидетелями происшествия стали простые прохожие города Чеховице-Дзедзице, они и позвонили местным правоохранителям. В квартиру, где жил трехлетний ребенок, стражей порядка не пустили, никто не открывал дверь, поэтому им пришлось ее вскрывать. Оказалось, что мать и дедушка ребенка крепко спали и не реагировали на происходящее.Правоохранители продолжают разбираться в инциденте, имевшем шансы стать смертельным для трехлетнего ребенка. Ведется проверка всех обстоятельств происшествия, опрашиваются соседи и другие очевидцы ситуации. Местные СМИ заявили о том, что матери трехлетнего ребенка может грозить до 5 лет тюрьмы за оставление малыша в обстановке, несущей ему опасность, и не выполнение родительских обязательств.