Продажа смартфона G8 ThinQ начнется 11 апреля





Аппарат обладает OLED-экраном на 6,1 дюйма с широкой «челкой» и незначительным «подбородком». Функционирует устройство при помощи процессора Snapdragon 855 вместе с 6 Гб оперативной, 128 Гб собственной памяти и OC Android 9.0 Pie. Поклонников фото порадует фронтальная камера с опцией безопасности LG ID и механизмом 3D Face Unlock. На обратной стороне G8 ThinQ располагаются камеры на 12 и 16 Мп.Новинка поддерживает технологию Air Motion, с помощью которой можно управлять устройством без касания дисплея. Другая система - Sound-in-Display - способствует применению без динамиков в наушнике, потому как вместо него используется вибрация в сочетании с проводимостью для создания звуковых сигналов.Базовая модификация LG G8 ThinQ будет стоить 820 долларов. В первое время в отдельных торговых точках смартфон станут продавать со скидкой в 150 долларов.