АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Омега-3 жирные кислоты уменьшают симптомы астмы у детей, а омега-6 – увеличивают
EUR 72.89 USD 64.80
Курс валют на 29.03.2019

Продажа смартфона G8 ThinQ начнется 11 апреля

В LG обозначили дату начала продаж нового смартфона G8 ThinQ. На прилавках торговых точек модель появится 11 апреля.
Продажа смартфона G8 ThinQ начнется 11 апреля

Аппарат обладает OLED-экраном на 6,1 дюйма с широкой «челкой» и незначительным «подбородком». Функционирует устройство при помощи процессора Snapdragon 855 вместе с 6 Гб оперативной, 128 Гб собственной памяти и OC Android 9.0 Pie. Поклонников фото порадует фронтальная камера с опцией безопасности LG ID и механизмом 3D Face Unlock. На обратной стороне G8 ThinQ располагаются камеры на 12 и 16 Мп.

Новинка поддерживает технологию Air Motion, с помощью которой можно управлять устройством без касания дисплея. Другая система - Sound-in-Display - способствует применению без динамиков в наушнике, потому как вместо него используется вибрация в сочетании с проводимостью для создания звуковых сигналов.

Базовая модификация LG G8 ThinQ будет стоить 820 долларов. В первое время в отдельных торговых точках смартфон станут продавать со скидкой в 150 долларов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США участники группы Her's погибли в
Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань
Учёные: Омега-3 жирные кислоты
Продажа смартфона G8 ThinQ начнется 11
В Тверской области вооруженный сержант
Светлана Белогурова выиграла судебный
LG внедрит антенну 5G в дисплей
Екатерине Волковой предложили временно
Пропавшего в феврале 40-летнего жителя
Алла Михеева напугала поклонников своей
«Кто я без тебя?»: Дмитрий Тарасов
Звезда "Дома-2" Виктория Романец опять
Эксперты рассказали, на состояние каких
Ученые нашли эффективный способ защиты
Ученые: Апельсиновый сок эффективно
Специальные автомобили в СССР
Сати Казанова рассказала о поездке с
Microsoft требует от сотрудников
Ученые: Мотивированные люди успешны и
Новый кроссовер Ford Kuga показали на
В игре Minecraft пропали упоминания о
В Петербурге откроется первая кофейня с
Кроссовер Renault Duster получил новую
Президент Киргизии подарил Владимиру
Любовь Успенская впечатлила поклонников
Специалисты рассказали, в каких случаях
Ученые назвали личностные черты детей,
Ученые: Собаки способны распознавать
Анастасия Стоцкая пожаловалась на
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
Просмотреть все новости