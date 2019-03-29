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LG внедрит антенну 5G в дисплей смартфонов

Инженеры компании LG внедрили антенну 5G в дисплей смартфонов. В таком случае получится сэкономить место в девайсе и улучшить качество сигнала.
LG внедрит антенну 5G в дисплей смартфонов

Южнокорейская компания пошла на такой шаг в целях экономии пространства внутри гаджетов для более оптимальной и качественной их работы. Авторы проекта приклеили антенную пленку с обратной стороны экрана, но при этом, дабы смартфон попал в зону покрытия 5G, для него необходимы десятки антенн, которые требуют гораздо большую площадь, нежели 4G-антенны. Для решения этого вопроса представители LG пришлось потратить немало времени, но в конечно счете они нашли выход.

Можно сэкономить пространство, если перенести 5G на дисплей, при этом улучшив качество получаемого сигнала. В азиатской корпорации уточнили, что они они могут нанести данную пленку и на обратную часть смартфона, но там уже располагаются детали для беспроводной связи.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:25

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