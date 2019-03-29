Светлана Белогурова выиграла судебный процесс у Настасьи Самбурской
Светлана Белогурова, состоявшая в близких отношениях с актёром Александром Головиным, выиграла судебный процесс у Настасьи Самбурской. Актриса ранее опубликовала в Сеть информацию, что пара зачала своего ребенка в наркотическом опьянении.
Актрисой не были предоставлены суду доказательства данных утверждений. Вследствие этого в соответствующей инстанции приняли решение, что обвинение Настасьи Самбурской порочит имя Светланы Белогуровой.
Стоит отметить, что интересы Белогуровой принялась защищать Катя Гордон. По словам юриста, адвокаты Самбурской заявляли, что Головин сам употреблял наркотические вещества.
Актрисой не были предоставлены суду доказательства данных утверждений. Вследствие этого в соответствующей инстанции приняли решение, что обвинение Настасьи Самбурской порочит имя Светланы Белогуровой.
Стоит отметить, что интересы Белогуровой принялась защищать Катя Гордон. По словам юриста, адвокаты Самбурской заявляли, что Головин сам употреблял наркотические вещества.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:35