Светлана Белогурова выиграла судебный процесс у Настасьи Самбурской





Актрисой не были предоставлены суду доказательства данных утверждений. Вследствие этого в соответствующей инстанции приняли решение, что обвинение Настасьи Самбурской порочит имя Светланы Белогуровой.Стоит отметить, что интересы Белогуровой принялась защищать Катя Гордон. По словам юриста, адвокаты Самбурской заявляли, что Головин сам употреблял наркотические вещества.