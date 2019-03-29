Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань устроила фотосессию в ванной

Снимки Мария Горбань разместила на своей странице в Instagram. Актриса снялась полностью головой в своей ванной. Привлекательные формы звезды сериала «Кухня» прикрывает вода и пена, а ее волосы спрятаны под полотенце. Знаменитость рассказала, что очень часто ей не хочется никуда бежать, лететь или ехать. В таких ситуациях она желает просто пробыть весь день дома, валяться в кровати, обниматься с любимым человеком, есть вкусную еду и совсем ничего не делать.Поклонники актрисы остались под серьезным впечатлением от этих снимков. Они отметили, подобная фотосессия в ванной в очередной раз демонстрирует насколько 32-летняя звезда сериала «Кухня» привлекательная и великолепная женщина. Мария Горбань смогла сохранить баланс и не перейти грань дозволенного. По мнению фанатов, эти фотографии демонстрируют красоту, но не переходят черту и не становятся неприличными. Знаменитость в очередной раз удостоилась множества комплиментов и лестных слов.Напомним, откровенные фотосессии в ванной уже стали небольшим флешмобом в российском шоу-бизнесе. Его начала Вера Брежнева еще в прошлом году, а ее идею за это время поддержали: Глюкоза, Кристина Асмус, Светлана Лобода. Последней оказалась экс-участница «Дом-2» Ольга Солнце, опубликовавшая свои снимки незадолго до Марии Горбань.