Пропавшего в феврале 40-летнего жителя Башкирии нашли мертвым





Башкира разыскивали почти два месяца, он пропал с начале февраля, но родственники надеялись увидеть его живым. По имеющимся данным, мужчина ушел из дома и обратно не возвратился. Розыском занимались как сотрудники правоохранительных органов, так и активисты отряда «Лиза Алерт».Все детали и обстоятельства гибели мужчины не сообщаются, как временно остается неизвестным место, где нашли его труп.