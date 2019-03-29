Пропавшего в феврале 40-летнего жителя Башкирии нашли мертвым
Пропавшего в Дюртюлях 40-летнего жителя Башкирии обнаружили мертвым. Об этом рассказали волонтеры, искавшие мужчину.
Башкира разыскивали почти два месяца, он пропал с начале февраля, но родственники надеялись увидеть его живым. По имеющимся данным, мужчина ушел из дома и обратно не возвратился. Розыском занимались как сотрудники правоохранительных органов, так и активисты отряда «Лиза Алерт».
Все детали и обстоятельства гибели мужчины не сообщаются, как временно остается неизвестным место, где нашли его труп.
Башкира разыскивали почти два месяца, он пропал с начале февраля, но родственники надеялись увидеть его живым. По имеющимся данным, мужчина ушел из дома и обратно не возвратился. Розыском занимались как сотрудники правоохранительных органов, так и активисты отряда «Лиза Алерт».
Все детали и обстоятельства гибели мужчины не сообщаются, как временно остается неизвестным место, где нашли его труп.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:00