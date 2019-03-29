АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Омега-3 жирные кислоты уменьшают симптомы астмы у детей, а омега-6 – увеличивают
EUR 72.89 USD 64.80
Курс валют на 29.03.2019

Пропавшего в феврале 40-летнего жителя Башкирии нашли мертвым

Пропавшего в Дюртюлях 40-летнего жителя Башкирии обнаружили мертвым. Об этом рассказали волонтеры, искавшие мужчину.
Пропавшего в феврале 40-летнего жителя Башкирии нашли мертвым

Башкира разыскивали почти два месяца, он пропал с начале февраля, но родственники надеялись увидеть его живым. По имеющимся данным, мужчина ушел из дома и обратно не возвратился. Розыском занимались как сотрудники правоохранительных органов, так и активисты отряда «Лиза Алерт».

Все детали и обстоятельства гибели мужчины не сообщаются, как временно остается неизвестным место, где нашли его труп.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США участники группы Her's погибли в
Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань
Учёные: Омега-3 жирные кислоты
Продажа смартфона G8 ThinQ начнется 11
В Тверской области вооруженный сержант
Светлана Белогурова выиграла судебный
LG внедрит антенну 5G в дисплей
Екатерине Волковой предложили временно
Пропавшего в феврале 40-летнего жителя
Алла Михеева напугала поклонников своей
«Кто я без тебя?»: Дмитрий Тарасов
Звезда "Дома-2" Виктория Романец опять
Эксперты рассказали, на состояние каких
Ученые нашли эффективный способ защиты
Ученые: Апельсиновый сок эффективно
Специальные автомобили в СССР
Сати Казанова рассказала о поездке с
Microsoft требует от сотрудников
Ученые: Мотивированные люди успешны и
Новый кроссовер Ford Kuga показали на
В игре Minecraft пропали упоминания о
В Петербурге откроется первая кофейня с
Кроссовер Renault Duster получил новую
Президент Киргизии подарил Владимиру
Любовь Успенская впечатлила поклонников
Специалисты рассказали, в каких случаях
Ученые назвали личностные черты детей,
Ученые: Собаки способны распознавать
Анастасия Стоцкая пожаловалась на
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
Просмотреть все новости