Екатерине Волковой предложили временно не беременеть из-за здоровья

По словам Екатерины Волковой, ее семья мечтает о втором ребенке, которого она могла бы родить, но в связи с плотным рабочим графиком актриса этого сделать не может. Главная проблема, между тем, заключается в самочувствии звезды «Ворониных», которое пока нельзя назвать отличным. Как говорит актриса, врачи посоветовали ей временно не беременеть, потому как она может просто не выносить плод. У артистки много работы, постоянные премьеры, перелеты, волнения по этому поводу и недосыпание. Она понимает необходимость отдыха и поездки на какой-либо курорт, чтобы восстановить свои силы и прийти в себя, а уже потом думать о новом наследнике.Екатерина Волкова замужем за танцором Андреем Карповым. У пары растет дочь Елизавета. Супруг понимает тонкости работы возлюбленной и нередко вместо нее выполняет домашние обязанности, к примеру, может приготовить ужин и встретить ее вечером.