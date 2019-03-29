АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Омега-3 жирные кислоты уменьшают симптомы астмы у детей, а омега-6 – увеличивают
EUR 72.89 USD 64.80
Курс валют на 29.03.2019

Екатерине Волковой предложили временно не беременеть из-за здоровья

Екатерина Волкова вместе с мужем хотят второго ребенка. Медики пока не рекомендуют ей беременеть из-за неустойчивого здоровья.
Екатерине Волковой предложили временно не беременеть из-за здоровья

По словам Екатерины Волковой, ее семья мечтает о втором ребенке, которого она могла бы родить, но в связи с плотным рабочим графиком актриса этого сделать не может. Главная проблема, между тем, заключается в самочувствии звезды «Ворониных», которое пока нельзя назвать отличным. Как говорит актриса, врачи посоветовали ей временно не беременеть, потому как она может просто не выносить плод. У артистки много работы, постоянные премьеры, перелеты, волнения по этому поводу и недосыпание. Она понимает необходимость отдыха и поездки на какой-либо курорт, чтобы восстановить свои силы и прийти в себя, а уже потом думать о новом наследнике.

Екатерина Волкова замужем за танцором Андреем Карповым. У пары растет дочь Елизавета. Супруг понимает тонкости работы возлюбленной и нередко вместо нее выполняет домашние обязанности, к примеру, может приготовить ужин и встретить ее вечером.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США участники группы Her's погибли в
Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань
Учёные: Омега-3 жирные кислоты
Продажа смартфона G8 ThinQ начнется 11
В Тверской области вооруженный сержант
Светлана Белогурова выиграла судебный
LG внедрит антенну 5G в дисплей
Екатерине Волковой предложили временно
Пропавшего в феврале 40-летнего жителя
Алла Михеева напугала поклонников своей
«Кто я без тебя?»: Дмитрий Тарасов
Звезда "Дома-2" Виктория Романец опять
Эксперты рассказали, на состояние каких
Ученые нашли эффективный способ защиты
Ученые: Апельсиновый сок эффективно
Специальные автомобили в СССР
Сати Казанова рассказала о поездке с
Microsoft требует от сотрудников
Ученые: Мотивированные люди успешны и
Новый кроссовер Ford Kuga показали на
В игре Minecraft пропали упоминания о
В Петербурге откроется первая кофейня с
Кроссовер Renault Duster получил новую
Президент Киргизии подарил Владимиру
Любовь Успенская впечатлила поклонников
Специалисты рассказали, в каких случаях
Ученые назвали личностные черты детей,
Ученые: Собаки способны распознавать
Анастасия Стоцкая пожаловалась на
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
Просмотреть все новости