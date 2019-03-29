Алла Михеева напугала поклонников своей чрезмерной худобой

Фотографии Алла Михеева разместила на своей странице в Instagram. Вместе с ней на фото позирует актер Павел Деревянко, но больше всего внимания поклонников досталось самой знаменитости. На снимках она была одета в короткий топ, оголяющий ее плоский живот. Благодаря такому образу многие подписчики смогли разглядеть в фигуре звезды заметную худобу. Они отмечают, Алла Михеева слишком изнуряет свое тело постоянными тренировками и диетами. Ей стоит остановиться и заняться набором здоровой массы. Некоторые даже сослались на слова самой телеведущей, ведь она недавно рассказала подписчикам, что при росте 172 сантиметра весит всего 49 килограммов.Несмотря на то, что часть поклонников была напугана формами знаменитости, другие подписчики наоборот похвалили ее фигуру. Они отметили, что у телеведущей идеальная талия, о которой мечтает любая женщина. Алла Михеева имеет прекрасное спортивное и подтянутое тело.Напомним, сама телеведущая недавно призналась, что ей необходимо набирать мышечную массу. Для этого она записалась в тренажерный зал и разработала программу занятий на 4 месяца.