Звезда "Дома-2" Виктория Романец опять грубо матерится в сети





Девушка очень нетерпима к критике и постоянно довольно по-хамски отвечает фолловерам. Вот и накануне жена Антона Гусева шокировала подписчиков грубой матерщиной.Хоть Романец и частенько достается от хейтеров, Вика не стесняется им отвечать в лучших традициях хабалки. Например, её подписчики постоянно критикуют внешность, а, понятное дело, что это очень не нравится девушке, которая преподносит себя моделью и красоткой.А в этот раз Викторию спросили, как она собирается рожать ребенка. На что бывшая участница реалити-шоу, ответила, используя грубую нецензурную лексику, что будет рожать, если переводить на нормальные слова, через "женский половой орган".Довольно быдловатое поведение Романец у одних подписчиков вызвало шок, а кто-то умилился такому ответу и с гордостью отметил, что эта девушка из Донецка никому спуску не даст. Виктория тут же подхватила эту тему и сказала, что даже может "дать по лицу", да и вообще все критики её боятся и не смеют "взглянуть ей в глаза".