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Звезда "Дома-2" Виктория Романец опять грубо матерится в сети

Бывшая участница скандального реалити-шоу "Дом-2" Виктория Романец часто делает весьма резкие заявления у себя в аккаунте Instagram.

Девушка очень нетерпима к критике и постоянно довольно по-хамски отвечает фолловерам. Вот и накануне жена Антона Гусева шокировала подписчиков грубой матерщиной.

Звезда "Дома-2" Виктория Романец опять грубо матерится в сети

Хоть Романец и частенько достается от хейтеров, Вика не стесняется им отвечать в лучших традициях хабалки. Например, её подписчики постоянно критикуют внешность, а, понятное дело, что это очень не нравится девушке, которая преподносит себя моделью и красоткой.
Звезда "Дома-2" Виктория Романец опять грубо матерится в сети

А в этот раз Викторию спросили, как она собирается рожать ребенка. На что бывшая участница реалити-шоу, ответила, используя грубую нецензурную лексику, что будет рожать, если переводить на нормальные слова, через "женский половой орган".
Звезда "Дома-2" Виктория Романец опять грубо матерится в сети

Довольно быдловатое поведение Романец у одних подписчиков вызвало шок, а кто-то умилился такому ответу и с гордостью отметил, что эта девушка из Донецка никому спуску не даст. Виктория тут же подхватила эту тему и сказала, что даже может "дать по лицу", да и вообще все критики её боятся и не смеют "взглянуть ей в глаза".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:27

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