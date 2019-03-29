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Ученые нашли эффективный способ защиты от укусов комаров

Американские ученые нашли необычный способ защиты человека от укусов комаров. Для этого необходимо создать духи или защитные средства, отключающие у этих насекомых определенный рецептор.
Ученые нашли эффективный способ защиты от укусов комаров

Он получил название Ir8a. Это обонятельный рецептор, реагирующий на определенные кислоты, содержащиеся в поте человека. Запах подобных веществ не только привлекает комаров, но и позволяет им идентифицировать человека. Ученые отмечают, если у этих насекомых данный рецептор поврежден либо его отключили через генетический код, то их интерес к людям снижается примерно на 50%.

Открытие исследователей можно использовать как для защиты, так и для нападения. Молочная кислота, выделенная учеными как основной фермент, интересующий комаров, может быть приманкой. Это позволит им создать более эффективные ловушки для этих надоедливых насекомых.

Американские ученые отмечают, на данном этапе исследования все изменения происходят в лабораторных условиях, и они «вручную» отключают комарам ген Ir8a. Несмотря на это, они настроены достаточно оптимистично. В будущем специалисты собираются создать специальные духи или другие средства, делающие защиту от комаров более эффективной. Ученые отмечают, у них есть множество путей, по которым они могут пойти для того, чтобы решить имеющуюся проблему с помощью тех знаний, что они недавно получили.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:00

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