Сын Филиппа Киркорова поступил в футбольную академию ФК «Барселона»

6-летний сын Мартин прошел отбор и поступил в московский филиал футбольной академии ФК «Барселона». Звездный отец опубликовал совместный снимок с наследником и главным тренером российского отделения системы обучения испанского клуба. Артист не скрывает радости и гордости относительно этого события. Он пригласил всех желающих принять участие в будущих отборах молодых футболистов от 8 до 14 лет. Лучшие из них получат персональные гранты на обучение в системе легендарной каталонской команды.Подписчики Филиппа Киркорова поздравили звезду. Они отметили, 6-летний Мартин является настоящей гордостью для отца, и его ждет большое будущее. Многие поклонники артиста, являющиеся фанатами футбола, уверены, что наследник короля эстрады сделал правильный выбор. Они отмечают, из системы ФК «Барселона» вышло множество талантливых и гениальных футболистов, вписавших свои имена в историю этого вида спорта. В качестве примера они привели Лионеля Месси.Напомним, Филипп Киркоров долгое время скрывал детей от взглядов общественности, но недавно изменил свою политику в этом вопросе. Теперь 6-летний Мартин и 7-летняя Алла-Виктория регулярно появляются в компании звездного отца на светских мероприятиях и на его концертах.