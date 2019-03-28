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Сын Филиппа Киркорова поступил в футбольную академию ФК «Барселона»

Сын Филиппа Киркорова Мартин поступил в футбольную академию одного из сильнейших клубов мира - ФК «Барселона». Об этом звездный отец рассказал своим подписчикам в Instagram.
Сын Филиппа Киркорова поступил в футбольную академию ФК «Барселона»

6-летний сын Мартин прошел отбор и поступил в московский филиал футбольной академии ФК «Барселона». Звездный отец опубликовал совместный снимок с наследником и главным тренером российского отделения системы обучения испанского клуба. Артист не скрывает радости и гордости относительно этого события. Он пригласил всех желающих принять участие в будущих отборах молодых футболистов от 8 до 14 лет. Лучшие из них получат персональные гранты на обучение в системе легендарной каталонской команды.

Подписчики Филиппа Киркорова поздравили звезду. Они отметили, 6-летний Мартин является настоящей гордостью для отца, и его ждет большое будущее. Многие поклонники артиста, являющиеся фанатами футбола, уверены, что наследник короля эстрады сделал правильный выбор. Они отмечают, из системы ФК «Барселона» вышло множество талантливых и гениальных футболистов, вписавших свои имена в историю этого вида спорта. В качестве примера они привели Лионеля Месси.

Напомним, Филипп Киркоров долгое время скрывал детей от взглядов общественности, но недавно изменил свою политику в этом вопросе. Теперь 6-летний Мартин и 7-летняя Алла-Виктория регулярно появляются в компании звездного отца на светских мероприятиях и на его концертах.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:30

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