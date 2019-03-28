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Отсидевшая участница «Дом-2» Анастасия Дашко родила второго сына и назвала Лукой

Бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» Анастасия Дашко после известности даже попала в тюрьму. Девушка попала в «места не столь отдалённые» за мошенничество.

В 2005 году Анастасия вышла на свободу и вышла замуж. Сейчас Дашко счастливая супруга и мать двух очаровательных мальчиков. О том, что у неё родился второй ребёнок, появилась информация сегодня, 28 марта.

Отсидевшая участница «Дом-2» Анастасия Дашко родила второго сына и назвала Лукой

Все помнят, что эта блондинка на телепроекте разбила несколько мужских сердец. У неё была яркая любовь с Сэмом Селезневым, правда, вне проекта они расстались.

Потом её поджидали испытания: Настя была осуждена и получила реальный срок. Однако её всё это время ждал верный человек — Константин Кулешов. Освободилась девушка только с единственным желанием- быть счастливой в своей семье.

Отсидевшая участница «Дом-2» Анастасия Дашко родила второго сына и назвала Лукой

Позже они с Константином подали заявление в ЗАГС. В 2016 году у них родился первый сын Клим. И вот появилась информация, что бывшая участница телепроекта стала мамочкой ещё раз: Клим теперь имеет младшего братика Луку.

Настя информацию о своей семье не дает, и после того, как вышла замуж, она держит семейную жизнь в секрете. Однако снимки Анастасии уже появлялись в Instagram Ольги Солнце, с которой Дашко и сейчас дружит. Оля рассказала, что у Анастасии сейчас всё замечательно: великолепная семья, хорошая работа.

Отсидевшая участница «Дом-2» Анастасия Дашко родила второго сына и назвала Лукой



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:17

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