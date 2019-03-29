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Специальные автомобили в СССР использовались для обслуживания аэропортов

В СССР имелись специальные автомобили, применявшиеся для обслуживания аэропортов. Впервые в стране они появились в 50-х годах.
Специальные автомобили в СССР использовались для обслуживания аэропортов

В советских авиагаванях использовали транспортные средства, подобные самоходным пассажирским трапам, устройствам для погрузки багажа, автомобильным подъемникам и различным заправщикам. В настоящий момент такая техника уже не производится, но в те годы без нее не обходились. Особенно распространенными являлись модели СПТ-104 и СПТ-114, обслуживавшие самолеты Ту-104 и Ту-154 с высотой посадочной площадки 4,1 и 5,4 метра.

В движение такие устройства приводились от аккумуляторов и обеспечивались четырьмя опорами для устойчивости. Управлял такими моделями водитель из кабины, которая находилась под трапом. После завершения посадки к самолету подъезжали разные багажные транспортеры, некоторые из которых могли перевозить до шести тонн грузов.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:00

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