«Особенный» сын Эвелины Бледанс Семен познакомился с «невестой» в Турции

Эвелина Бледанс поселилась вместе с мальчиком в хорошей гостинице, а во время отдыха встретилась с давними друзьями, которые живут в Турции. Знаменитость рассказала поклонникам в личном блоге Instagram, что трехлетняя дочь ее подруги очаровала Семена, который не отпускал руку Илгин, когда они прогуливались по отелю.Артистка отметила, что родители были шокированы, что девочка не забирала руку у шестилетнего мальчика. Сама Бледанс с гордостью сообщила: «Вот, смог завоевать сердечко маленькой красавицы», и опубликовала снимок, где запечатлена вместе с подругой и улыбающимся Семеном, держащим за руку Илгин.«Семик цветет и пахнет рядом с такой красоткой», «Милота какая, побольше вам таких приятных радостных встреч», «Семен довольный», «Семочка так улыбается!!! Он у Вас замечательный», - восхищались в комментариях пользователи, оценивая публикацию Эвелины Бледанс.