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«Особенный» сын Эвелины Бледанс Семен познакомился с «невестой» в Турции

Эвелина Бледанс недавно отправилась в Турцию вместе с младшим сыном Семеном. В этой теплой стране «особенный» наследник телезвезды встретил «невесту» по имени Илгин.

«Особенный» сын Эвелины Бледанс Семен познакомился с «невестой» в Турции

Эвелина Бледанс поселилась вместе с мальчиком в хорошей гостинице, а во время отдыха встретилась с давними друзьями, которые живут в Турции. Знаменитость рассказала поклонникам в личном блоге Instagram, что трехлетняя дочь ее подруги очаровала Семена, который не отпускал руку Илгин, когда они прогуливались по отелю.

Артистка отметила, что родители были шокированы, что девочка не забирала руку у шестилетнего мальчика. Сама Бледанс с гордостью сообщила: «Вот, смог завоевать сердечко маленькой красавицы», и опубликовала снимок, где запечатлена вместе с подругой и улыбающимся Семеном, держащим за руку Илгин.

«Семик цветет и пахнет рядом с такой красоткой», «Милота какая, побольше вам таких приятных радостных встреч», «Семен довольный», «Семочка так улыбается!!! Он у Вас замечательный», - восхищались в комментариях пользователи, оценивая публикацию Эвелины Бледанс.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:14

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