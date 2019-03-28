АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили новый ген у женщины, почти не чувствующей боль
EUR 72.89 USD 64.80
Курс валют на 29.03.2019

Президент Киргизии подарил Владимиру Путину коня и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков решил устроить для руководителя России Владимира Путина запоминающийся прием. Для этого во время официального визита главы РФ в Бишкек он подарил ему коня и щенка.
Президент Киргизии подарил Владимиру Путину коня и щенка

В качестве подарка президенту России Владимиру Путину он представил орловского скакуна и собаку по имени Шерхан известной киргизской породы, являющейся смесью борзой и волкодава. Главе России животные пришлись по душе. Сначала Путин подошел к коню и погладил его голову, а затем уделил немного времени и щенку. Шерхан, несмотря на свой юный возраст, был в наморднике, а охранники держали его на поводке.

Напомним, глава РФ прибыл в столицу Киргизии Бишкек с официальным визитом. Тут президенты государств обсудят вопросы двухстороннего сотрудничества и другие интересующие их темы. Глава страны Сооронбай Жээнбеков уже назвал визит президента России историческим и знаковым для обоих государств. Он выразил надежду на плодотворное и продолжительное взаимовыгодное сотрудничество двух народов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Костычев Богдан Вчера, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кроссовер Renault Duster получил новую
Президент Киргизии подарил Владимиру
Любовь Успенская впечатлила поклонников
Специалисты рассказали, в каких случаях
Ученые назвали личностные черты детей,
Ученые: Собаки способны распознавать
Анастасия Стоцкая пожаловалась на
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
Агата Муцениеце решила примерить форму
Анну Нетребко заставили удалить с
Сын Филиппа Киркорова поступил в
Джип полицейского конвоя с герцогиней
Валерия появилась в Кремлевском дворце
Отсидевшая участница «Дом-2» Анастасия
Бывший стратег Белого дома сравнил
«Особенный» сын Эвелины Бледанс Семен
Определены автомобильные опции,
Яна Рудковская учит детей зарабатывать
Лондонский музей Шерлока Холмса отметил
Компания Geely будет выпускать
Отдыхающий в Калифорнии Джастин Бибер
Олег Урушев: "В России можно снимать
Лариса Гузеева трогательно поздравила
Муж Евгении Огурцовой Анатолий Рамонов
Константин Эрнст появился на премии
Певица Нюша рассказала о своей
Дмитрий Дибров с женой отправились в
На Украине создано электромагнитное
Майя Донцова надеется порадовать
Ирина Аманти высказала свое мнение по
Просмотреть все новости