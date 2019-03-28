Президент Киргизии подарил Владимиру Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков решил устроить для руководителя России Владимира Путина запоминающийся прием. Для этого во время официального визита главы РФ в Бишкек он подарил ему коня и щенка.
В качестве подарка президенту России Владимиру Путину он представил орловского скакуна и собаку по имени Шерхан известной киргизской породы, являющейся смесью борзой и волкодава. Главе России животные пришлись по душе. Сначала Путин подошел к коню и погладил его голову, а затем уделил немного времени и щенку. Шерхан, несмотря на свой юный возраст, был в наморднике, а охранники держали его на поводке.
Напомним, глава РФ прибыл в столицу Киргизии Бишкек с официальным визитом. Тут президенты государств обсудят вопросы двухстороннего сотрудничества и другие интересующие их темы. Глава страны Сооронбай Жээнбеков уже назвал визит президента России историческим и знаковым для обоих государств. Он выразил надежду на плодотворное и продолжительное взаимовыгодное сотрудничество двух народов.
В качестве подарка президенту России Владимиру Путину он представил орловского скакуна и собаку по имени Шерхан известной киргизской породы, являющейся смесью борзой и волкодава. Главе России животные пришлись по душе. Сначала Путин подошел к коню и погладил его голову, а затем уделил немного времени и щенку. Шерхан, несмотря на свой юный возраст, был в наморднике, а охранники держали его на поводке.
Напомним, глава РФ прибыл в столицу Киргизии Бишкек с официальным визитом. Тут президенты государств обсудят вопросы двухстороннего сотрудничества и другие интересующие их темы. Глава страны Сооронбай Жээнбеков уже назвал визит президента России историческим и знаковым для обоих государств. Он выразил надежду на плодотворное и продолжительное взаимовыгодное сотрудничество двух народов.
Политика
Добавил: Костычев Богдан Вчера, 23:00