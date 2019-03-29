АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили новый ген у женщины, почти не чувствующей боль
EUR 72.89 USD 64.80
Курс валют на 29.03.2019

Сати Казанова рассказала о поездке с мужем в Исландию

Певица Сати Казанова рассказала в своем Instagram-аккаунте о путешествии в Исландию. Соответственный тур ей подарил супруг Стефано Тиоццо.
Сати Казанова рассказала о поездке с мужем в Исландию

В личном профиле исполнительница опубликовала несколько фотокадров, которые она сделала во время поездки в северную страну. В Исландию Казанова с мужем-фотографом отправилась в конце февраля, и за данный период времени получила множество приятных впечатлений, о которых сообщила в соцсети. «Страну льдов» она назвала волшебной. Также певица рассказала об отношении местных жителей к приезжим туристам и особенностях пребывания в этом государстве. К примеру, в нем делают все для отдыхающих, но с тем учетом, что гости никаким образом не могут навредить природе и фауне.

После путешествия у Казановой остались лишь наилучшие воспоминания, а подарок мужа для нее оказался одним из самых приятных в жизни. Удивлена певица искренне верой исландцев в фей и троллей, на что указывают соответственные таблички в разных уголках страны. Кроме того, в правительстве имеется отдельный департамент по связям с эльфами, что немало удивило российскую знаменитость.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сати Казанова рассказала о поездке с
Microsoft требует от сотрудников
Ученые: Мотивированные люди успешны и
Новый кроссовер Ford Kuga показали на
В игре Minecraft пропали упоминания о
В Петербурге откроется первая кофейня с
Кроссовер Renault Duster получил новую
Президент Киргизии подарил Владимиру
Любовь Успенская впечатлила поклонников
Специалисты рассказали, в каких случаях
Ученые назвали личностные черты детей,
Ученые: Собаки способны распознавать
Анастасия Стоцкая пожаловалась на
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
Агата Муцениеце решила примерить форму
Анну Нетребко заставили удалить с
Сын Филиппа Киркорова поступил в
Джип полицейского конвоя с герцогиней
Валерия появилась в Кремлевском дворце
Отсидевшая участница «Дом-2» Анастасия
Бывший стратег Белого дома сравнил
«Особенный» сын Эвелины Бледанс Семен
Определены автомобильные опции,
Яна Рудковская учит детей зарабатывать
Лондонский музей Шерлока Холмса отметил
Компания Geely будет выпускать
Отдыхающий в Калифорнии Джастин Бибер
Олег Урушев: "В России можно снимать
Лариса Гузеева трогательно поздравила
Муж Евгении Огурцовой Анатолий Рамонов
Просмотреть все новости