Сати Казанова рассказала о поездке с мужем в Исландию

В личном профиле исполнительница опубликовала несколько фотокадров, которые она сделала во время поездки в северную страну. В Исландию Казанова с мужем-фотографом отправилась в конце февраля, и за данный период времени получила множество приятных впечатлений, о которых сообщила в соцсети. «Страну льдов» она назвала волшебной. Также певица рассказала об отношении местных жителей к приезжим туристам и особенностях пребывания в этом государстве. К примеру, в нем делают все для отдыхающих, но с тем учетом, что гости никаким образом не могут навредить природе и фауне.После путешествия у Казановой остались лишь наилучшие воспоминания, а подарок мужа для нее оказался одним из самых приятных в жизни. Удивлена певица искренне верой исландцев в фей и троллей, на что указывают соответственные таблички в разных уголках страны. Кроме того, в правительстве имеется отдельный департамент по связям с эльфами, что немало удивило российскую знаменитость.