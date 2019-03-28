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Олег Урушев: "В России можно снимать историческое кино мирового уровня"

Выступивший генеральным продюсером фильма “Тобол” Олег Урушев рассказал, что в России существуют возможности для создания исторического кино мирового уровня. После премьеры вышеупомянутой ленты она несколько недель оставалась в числе первых в отечественном прокате, а также была представлена за рубежом.

Общаясь с журналистами, Олег Урушев, один из авторов идеи съемок фильма “Тобол”, рассказал, когда на экраны может выйти одноименный сериал. В настоящий момент завершены этапы монтажа и озвучивания. Хотя в основе оказались показанные в ленте события, они заметно дополнены, также развитие получили другие сюжетные линии, а команда актеров пополнилась новыми лицами.
Олег Урушев: "В России можно снимать историческое кино мирового уровня"

Изначально замысел создателей “Тобола” заключался в том, чтобы привлечь внимание к Сибири, что в итоге удалось. Широкий отклик лента нашла и непосредственно у жителей региона. Во время показа фильма местная публика реагировала эмоционально, а главным Урушев считает то, что проект возбудил у общества исторический интерес к Сибири.

Говоря об историчности “Тобола”, Олег Урушев отметил, что ее в фильме очень много, хотя определенные моменты и являются вымыслом автора. Чтобы не искажать факты, пришлось тесно взаимодействовать с историками и краеведами. Продюсер признался, что не обошлось без критики, поскольку не каждый хорошо разбирается в исторических тонкостях и ряд эпизодов вызвали у зрителя сомнения, хотя они и соответствуют действительности, пишет mk.ru

Автор “Тобола” Алексей Иванов сперва согласился взяться за сценарий. Однако он представил работу, больше напоминавшую сюжет новой книги, притом что она не вписывалась в два часа эфирного времени, как предусматривал контракт. Потом за сценарий взялся режиссер Игорь Зайцев.

Уже в апреле показ “Тобола” пройдет на “Кино 1ТВ.ru”, официальном ресурсе Первого канала. Урушев призывает дождаться и не смотреть фильм в Сети, где он представлен в низком качестве. Деятель отметил, что первая нелегальная версия ленты снята в кинотеатрах еще в первый уик-энд, а “пиратство” продюсер считает одной из главных проблем отечественного кинематографа.

Олег Урушев признался, что “Тобол” оправдал его ожидания благодаря качественной работе всей команды. Финансировался проект из нескольких источников, среди которых и правительство Тюменской области, а также представители сибирского бизнеса.

Хотя исторические ленты вызывают ряд трудностей, Урушев намерен продолжить работу в данном направлении и уже готовит новый проект о семье Романовых, который расскажет о последних годах правления. Будут сняты сериал, полнометражный фильм и выпущен роман. Ради достоверности команда снова собирается сотрудничать с госархивами и музеями. Продюсер пояснил, что за очередную сложную работу берется в том числе ради того, чтобы доказать, что в России можно снимать исторические ленты, которые достойны мирового уровня.



 
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Культура
Добавил: Роман Сегодня, 19:48

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