Муж Евгении Огурцовой Анатолий Рамонов заставлял ее работать во время декрета

Исполнительница, актриса и блогер Евгения Огурцова откровенно рассказывает подписчикам в Instagram, с какими проблемами ей пришлось столкнуться в личной жизни. Так, знаменитость призналась, что избранник издевался над ней и сыном Марком, а сейчас бросил семью без средств к существованию.Экс-участница группы «Ранетки» имеет проблемы со зрением, а ее трехлетнему наследнику необходима экстренная операция. Диагноз знаменитость скрывает от фанатов. Артистка не может обеспечить нормальное лечение ни себе, ни сыну.По словам Евгении Огурцовой, Рамонов очень часто оскорблял не только ее, но и мать знаменитости. Супруг жалел, что ему приходилось содержать семью, пока певица была в декретном отпуске. Дизайнер полагал: избранница должна была работать и обеспечивать себя самостоятельно. Артистка не скрывает от пользователей: муж совсем не помогает сыну деньгами и даже хочет, чтобы Огурцова вместе с ним выплачивала кредит за авто, на котором ездит он сам.