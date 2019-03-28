АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили новый ген у женщины, почти не чувствующей боль
EUR 72.72 USD 64.59
Курс валют на 28.03.2019

Муж Евгении Огурцовой Анатолий Рамонов заставлял ее работать во время декрета

Звезда женского коллектива «Ранетки» Евгения Огурцова недавно официально объявила о расставании с мужем дизайнером Анатолием Рамоновым. Певица рассказала поклонникам, что супруг заставлял ее работать во время декрета.
Муж Евгении Огурцовой Анатолий Рамонов заставлял ее работать во время декрета

Исполнительница, актриса и блогер Евгения Огурцова откровенно рассказывает подписчикам в Instagram, с какими проблемами ей пришлось столкнуться в личной жизни. Так, знаменитость призналась, что избранник издевался над ней и сыном Марком, а сейчас бросил семью без средств к существованию.

Экс-участница группы «Ранетки» имеет проблемы со зрением, а ее трехлетнему наследнику необходима экстренная операция. Диагноз знаменитость скрывает от фанатов. Артистка не может обеспечить нормальное лечение ни себе, ни сыну.

По словам Евгении Огурцовой, Рамонов очень часто оскорблял не только ее, но и мать знаменитости. Супруг жалел, что ему приходилось содержать семью, пока певица была в декретном отпуске. Дизайнер полагал: избранница должна была работать и обеспечивать себя самостоятельно. Артистка не скрывает от пользователей: муж совсем не помогает сыну деньгами и даже хочет, чтобы Огурцова вместе с ним выплачивала кредит за авто, на котором ездит он сам.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Geely будет выпускать
Отдыхающий в Калифорнии Джастин Бибер
Олег Урушев: "В России можно снимать
Лариса Гузеева трогательно поздравила
Муж Евгении Огурцовой Анатолий Рамонов
Константин Эрнст появился на премии
Певица Нюша рассказала о своей
Дмитрий Дибров с женой отправились в
На Украине создано электромагнитное
Майя Донцова надеется порадовать
Ирина Аманти высказала свое мнение по
Звезда "Дома-2" Дана Николенко
Сёстры-участницы «Дом-2» сближаются
Яна Рудковская старается освободить
Ученые составили список странных вещей,
«Уральские пельмени» поздравили
Ольга Гажиенко показала трогательное
Младшая дочь Татьяны Навки Надежда
Российский бренд INOI выпустил
Ксения Бородина пристыдила Милену
Уральский уфолог Валентин Дегтерев
Ученые: Развод родителей не оказывает
Автора песни «Беловежская пуща» Николая
Жители Мексики запечатлели на камеру
У жителя Австралии появились ожоги на
В 2020 году роботов-гуманоидов отправят
Эксперты назвали самый популярный
Виктория Лопырева показала поклонникам,
Принц Гарри планирует взять отпуск для
Жители России назвали самые
Просмотреть все новости