АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили новый ген у женщины, почти не чувствующей боль
EUR 72.89 USD 64.80
Курс валют на 29.03.2019

Microsoft требует от сотрудников отказаться от шуток 1 апреля

Microsoft призвал своих сотрудников отказаться от публичных шуток 1 апреля. С таким заявлением выступил директор по маркетингу IT-компании Крис Капоссела.
Microsoft требует от сотрудников отказаться от шуток 1 апреля

Топ-менеджер похвалил намерение подчиненных выделиться в этот день, но считает первоапрельские шутки инструментом, который может принести больше вреда, нежели пользы. Он напомнил всем о технологических преградах, которые нередко играют злую роль в такие праздничные дни.

Иногда неудачные шутки негативно сказывались на престиже компаний. В частности, в 2016 году в почте Gmail появилась клавиша, при нажатии на которую диалог заканчивался GIF с миньоном, а все письма, отправленные в ответ, игнорировались. Спустя время поисковик начал извиняться перед юзерами, так как те по ошибке вставляли анимацию в деловые сообщения, не получая ответа.

Не так давно Microsoft внедрила новый механизм Phone Screen в Windows для демонстрации дисплея Android на ПК. С его помощью пользователи смогут продуктивно работать со многими программами, но пока в функционировании новинки имеются определенные баги. Например, прослушать тот или иной сигнал можно лишь через смартфон, и звук временно невозможно перенести на компьютер.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Microsoft требует от сотрудников
Ученые: Мотивированные люди успешны и
Новый кроссовер Ford Kuga показали на
В игре Minecraft пропали упоминания о
В Петербурге откроется первая кофейня с
Кроссовер Renault Duster получил новую
Президент Киргизии подарил Владимиру
Любовь Успенская впечатлила поклонников
Специалисты рассказали, в каких случаях
Ученые назвали личностные черты детей,
Ученые: Собаки способны распознавать
Анастасия Стоцкая пожаловалась на
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
Агата Муцениеце решила примерить форму
Анну Нетребко заставили удалить с
Сын Филиппа Киркорова поступил в
Джип полицейского конвоя с герцогиней
Валерия появилась в Кремлевском дворце
Отсидевшая участница «Дом-2» Анастасия
Бывший стратег Белого дома сравнил
«Особенный» сын Эвелины Бледанс Семен
Определены автомобильные опции,
Яна Рудковская учит детей зарабатывать
Лондонский музей Шерлока Холмса отметил
Компания Geely будет выпускать
Отдыхающий в Калифорнии Джастин Бибер
Олег Урушев: "В России можно снимать
Лариса Гузеева трогательно поздравила
Муж Евгении Огурцовой Анатолий Рамонов
Константин Эрнст появился на премии
Просмотреть все новости