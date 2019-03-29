Microsoft требует от сотрудников отказаться от шуток 1 апреля





Топ-менеджер похвалил намерение подчиненных выделиться в этот день, но считает первоапрельские шутки инструментом, который может принести больше вреда, нежели пользы. Он напомнил всем о технологических преградах, которые нередко играют злую роль в такие праздничные дни.Иногда неудачные шутки негативно сказывались на престиже компаний. В частности, в 2016 году в почте Gmail появилась клавиша, при нажатии на которую диалог заканчивался GIF с миньоном, а все письма, отправленные в ответ, игнорировались. Спустя время поисковик начал извиняться перед юзерами, так как те по ошибке вставляли анимацию в деловые сообщения, не получая ответа.Не так давно Microsoft внедрила новый механизм Phone Screen в Windows для демонстрации дисплея Android на ПК. С его помощью пользователи смогут продуктивно работать со многими программами, но пока в функционировании новинки имеются определенные баги. Например, прослушать тот или иной сигнал можно лишь через смартфон, и звук временно невозможно перенести на компьютер.