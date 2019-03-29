Ученые: Мотивированные люди успешны и имеют более высокий уровень IQ





Исследование показало, что люди, имеющие большую мотивацию, чаще оказываются лидерами практически во всех сферах профессиональной деятельности. Ученые решили проверить, насколько желание достичь результата действительно важно для продвижения по карьерной лестнице. Для этого они разделили участников эксперимента на две группы: первые смотрели позитивное и мотивирующие видео, а вторые наоборот – негативное и расслабляющее.Затем людям предлагали пройти IQ-тест и определить их интеллект. Оказалось, что показатели представителей первой группы были более высокими, чем у их конкурентов. Затем они повторили эксперимент, но поменяли людей местами. Результаты конечно изменились, но не на противоположные, когда фактор мотивации не имел никакого значения. Именно эти данные, считают специалисты, позволяют говорить о правильности их выводов.Ученые отмечают, мотивация оказывает значительно большее влияние на успешность человека, чем уровень его IQ. Подобное мнение не особо распространено в обществе, но специалисты уверены в его правдивости. Они уверены, именно мотивация является главным ключом к успеху для любого человека. При этом ученые отметили, эта характеристика идет рука об руку с самоконтролем и внимательностью.