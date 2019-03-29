Новый кроссовер Ford Kuga показали на видео
Автопроизводитель Ford опубликовал небольшое тизер-видео. На нем показали отдельные части нового кроссовера Kuga, его официальная презентация состоится 2 апреля в Амстердаме.
Тизер-видео компания Ford опубликовала на своей странице в Facebook. На нем можно заметить те отличительные черты ожидаемой новинки, которые автопроизводитель посчитал самыми главными. Основное внимание было уделено полностью светодиодной головной оптике, а также круглому селектору автоматической коробки передач. Это означает, что, как и Ford Focus, кроссовер Kuga получит новый 8-ступенчатый «автомат». На этом сходство между этими автомобилями не закончилось. Эксперты подметили, двери багажников обоих моделей практически идентичны, но это неудивительно, ведь Focus и Kuga созданы на одной платформе.
Совсем недавно фотошпионы опубликовали в Сети снимки с тестов нового кроссовера. Тогда им удалось узнать, что дорожные испытания проходила и гибридная версия Ford Kuga, хотя сам автопроизводитель не сообщал о ее существовании.
Официальная презентация нового кроссовера состоится 2 апреля в Амстердаме. Там автопроизводитель проведет свое традиционное мероприятие Ford Go Go. Эксперты отмечают, новый Kuga является обновленной версией американской модели Escape, уже некоторое время доступной на рынке США.
Тизер-видео компания Ford опубликовала на своей странице в Facebook. На нем можно заметить те отличительные черты ожидаемой новинки, которые автопроизводитель посчитал самыми главными. Основное внимание было уделено полностью светодиодной головной оптике, а также круглому селектору автоматической коробки передач. Это означает, что, как и Ford Focus, кроссовер Kuga получит новый 8-ступенчатый «автомат». На этом сходство между этими автомобилями не закончилось. Эксперты подметили, двери багажников обоих моделей практически идентичны, но это неудивительно, ведь Focus и Kuga созданы на одной платформе.
Совсем недавно фотошпионы опубликовали в Сети снимки с тестов нового кроссовера. Тогда им удалось узнать, что дорожные испытания проходила и гибридная версия Ford Kuga, хотя сам автопроизводитель не сообщал о ее существовании.
Официальная презентация нового кроссовера состоится 2 апреля в Амстердаме. Там автопроизводитель проведет свое традиционное мероприятие Ford Go Go. Эксперты отмечают, новый Kuga является обновленной версией американской модели Escape, уже некоторое время доступной на рынке США.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:00